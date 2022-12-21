Торткудук - четыре колодца. Как в казахстанской пустыне добывают уран

21 Декабря 2022, 12:10

В Туркестанской области посреди пустыни Мойынкум есть урановое месторождение. Еще в середине девяностых здесь начало вести добычу совместное казахстанско-французское предприятие «КАТКО». Прямо в пустыне развернули лагерь вахтовиков, сначала это были бунгало - контейнеры, а теперь лагерь представляет собой мини-городок под куполом, в этом городке есть все, что нужно для жизни - общежитие, столовая, места для досуга и занятия спортом. О том, как живут вахтовики и как обстоят дела в близлежащих к месторождению поселках - в нашем специальном репортаже.

Прежде чем вы попадете в вахтовый лагерь Торткудук (с казахского - четыре колодца), вам необходимо добраться до Созакского района Туркестанской области. Проехав степные пейзажи, очень скоро перед вами предстанет самая настоящая пустыня с барханами, саксаулом и, конечно же, верблюдами.

Приблизившись к месторождению, вам придется снизить скорость передвижения до 50 километров в час. Начинается техническая дорога, где действует ограничительный скоростной режим. Этого требует техника безопасности, потому что по этой дороге перемещаются автомобили, везущие опасные грузы - уран и кислоту.

Нам удалось пообщаться с водителем опасных грузов. Он, как и многие на месторождении, выходец из Созакского района. Всего в компании работают 1200 человек, половина из них - местные жители.

За увлекательной беседой очень скоро мы оказываемся на территории вахтового лагеря «Звездный шанырак». И хотя предприятие лишь наполовину французское, но влияние французской культуры здесь замечается повсеместно. Например, каждое утро в баре вахтовики могут позавтракать круассаном со свежесваренным кофе.

Впрочем, есть и традиционный завтрак в столовой. Здесь же в столовой рабочие обедают и ужинают, все работает по установленному графику.

На предприятии есть сотрудники, которые стояли у истоков. Они вспоминают времена, когда этого здания еще не было, на его месте стояли контейнеры, а на обеды и ужины все собирались в юрте.

Сейчас вахтовый лагерь вырос до самого настоящего поселка, где есть полноценное общежитие с туалетами и душевыми. Специальная служба на ежедневной основе следит за чистотой в комнатах.

После работы вахтовики могут поиграть в бильярд, позаниматься в спортзале. Есть свой кинотеатр и библиотека.

Каждое утро подъезжают автобусы, которые отвозят вахтовиков на рабочие места. От вахтового лагеря до офиса 2,5 километра, и помимо автодороги туда ведет асфальтированный и освещенный тротуар. Многие кстати идут пешком. С одной стороны это физкультура, с другой - своего рода соревнование в благом. Сотрудники могут накапливать свои пройденные километры и по итогам года конвертировать их в добрые дела, то есть компания переводит пройденное расстояние в реальные деньги, которые направляет на благотворительность, например, покупку канцтоваров для сельских детей.

Кстати, о благотворительности. «КАТКО» давно ведет работу по спонсорству и оказанию помощи местному населению. Например, в селе Шолаккорган компания построила школу, закупила современное оборудование, необходимое в учебном процессе, и вместе с журналом National Geographic проводит научно-познавательные семинары для учеников Созакского района.

В поселке Тасты построен детский сад на 50 мест. Также компания предоставляет стипендии выпускникам школ на обучение в казахстанских университетах.

При содействии предприятия в районном центре был оборудован досуговый центр для инвалидов и пенсионеров. В этом центре есть массаж, соляная комната, тренажерный зал и даже комната для релаксации.

Но вернемся на месторождение. А что же с безопасностью, все-таки как-никак здесь добывают уран? В компании уверяют: радиационный фон местности рядом с урановыми рудниками ниже среднего годового фона Земли (1,6 мЗв/год в сравнении с 2,4 мЗв/год); а среднегодовой уровень воздействия радиации на работников в 12 раз ниже максимально допустимого уровня в 20 мЗв.

Уран в этой местности добывают методом подземного скважинного выщелачивания. До сих пор компания вела разработку на двух участках - Мойынкум и Торткудук. Но в канун своего 25-летия подписаны документы о начале освоения нового месторождения - Южный Торткудук. Там добыча начнется в 2024 году. Месторождение предполагает 15-летнюю работу. Это означает, что на протяжении ближайших 15 лет будут создаваться новые рабочие места, что очень важно для густонаселенного юга Казахстана, и решаться социальные вопросы близлежащих сел.

Проходя по коридорам вахтового лагеря вечером, можно услышать звуки электрогитары. В одной из комнат репетирует местная группа «Элемент», ее участники - молодые и опытные вахтовики, они признаются, что для них это возможность отдохнуть от работы и немного абстрагироваться. Слушая их музыку, даже не верится, что дело происходит вдали от больших городов, где-то посреди пустыни.

Сегодня «КАТКО» входит в число крупнейших производителей урана с объемом добычи около 7 процентов годового мирового производства. В Казахстане компания добывает 15 процентов от общего объема. За все время своей деятельности в нашей стране предприятие произвело 45 000 тонн урана.

Многие процессы в «КАТКО» цифровизированы, например, такие проекты, как 3D-моделирование и гидродинамическая симуляция позволяют воспроизвести процессы под землей, это улучшает добычу и в целом оптимизирует производство. В компании заботятся и об уменьшении так называемого углеродного следа, есть сразу несколько проектов по декарбонизации.

КАТКО работает в соответствии с высочайшими международными стандартами в области охраны труда, окружающей среды, техники безопасности и операционного превосходства.