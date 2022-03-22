Торт весом 57 килограммов приготовили карагандинские осужденные

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Осужденные учреждении АК-159/5,20 ДУИС по Карагандинской области приготовили весьма необычные по размеру и весу угощения к столу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Осужденные учреждения АК-159/5 в преддверии празднования Наурыза испекли 57- килограммовый торт. На его выпечку ушло 150 яиц, 5 килограммов сахара, 12 литров молока, 15 килограммов муки и 3 килограмма сливочного масла. На выпечку коржей ушло 6 часов, также 5 часов заняло украшение праздничного торта. Украшали торт орехами, шоколадом и белком, окрашенным свекольный соком.

Размером торт вышел 1,40 метра на 0,70 метра, а его вес составил 57 килограммов 550 граммов. Праздничный торт раздали среди осужденных, отбывающих наказание в данном учреждении.

Другое необычное угощение приготовили осужденные учреждения АК-159/20. Женщины, отбывающие наказание в колонии поселения, решили пожарить 3-метровую сосиску в тесте. В прошлом году осужденные данного учреждения уже готовили самый большой бауырсак, в этом году они решили приготовить другую выпечку.

«Наурыз - это в первую очередь семейный праздник, связанный с началом тепла и весны. Мы специально решили приготовить сосиску в тесте, так как это больше связано с воспоминаниями тепла домашнего уюта, когда наши мамы готовили угощенья. Сам процесс приготовления нас не подвел, изначально мы продумали, как будем жарить столь длинную сосиску в тесте. Мы насадили каждую сосиску на нить, а позже обернули ее тестом. Из-за столь длинного размера, естественно готовить целиком ее было не реально. Так как нет подходящей емкости для обжаривания. Мы поделили ее на две части по 1,5 метра и постепенно обжаривали в емкости с маслом. От начала к концу, при этом нужно было ее придерживать со всех сторон и переворачивать для равномерного обжаривания. После полученные две части скрепили между собой еще одним куском теста и обжарили, поливая раскаленным маслом. В итоге у нас получилась цельная сосиска в тесте длинною 3 метра 10 сантиметров», - сообщила осужденная учреждения АК-159/20.

Данное угощение также украсило праздничный стол осужденных этого учреждения.