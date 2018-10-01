«Торпедо» уступил «СКА-Неве» в матче ВХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче регулярного чемпионата ВХЛ в Санкт-Петербурге усть-каменогорский ХК «Торпедо» сыграл со «СКА-Невой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом периоде санктпетербуржец Василий Подколзин открыл счет. Во второй двадцатиминутке, несмотря на шайбу Артёма Николаева из «СКА-Невы», счет удалось сравнять сначала Кириллу Тамбиеву, а потом Николаю Складниченко из «Торпедо». В третьем отрезке игры Святослав Гребенщиков принес победу хозяевам льда.

21 октября в Ханты-Мансийске «Торпедо» сыграет с «Югрой».





Фото: hc-torpedo.kz