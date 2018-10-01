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«Торпедо» уступил «СКА-Неве» в матче ВХЛ
20 Октября 2018 07:33 83
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче регулярного чемпионата ВХЛ в Санкт-Петербурге усть-каменогорский ХК «Торпедо» сыграл со «СКА-Невой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В первом периоде санктпетербуржец Василий Подколзин открыл счет. Во второй двадцатиминутке, несмотря на шайбу Артёма Николаева из «СКА-Невы», счет удалось сравнять сначала Кириллу Тамбиеву, а потом Николаю Складниченко из «Торпедо». В третьем отрезке игры Святослав Гребенщиков принес победу хозяевам льда.
21 октября в Ханты-Мансийске «Торпедо» сыграет с «Югрой».
Фото: hc-torpedo.kz
Ключевые слова: Спорт,
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