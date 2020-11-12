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«Торпедо» лидирует в Чемпионате Казахстана по хоккею без единого поражения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Казахстана по хоккею сезона 2020/21 набирает ход. В рамках очередного игрового отрезка в PRO HOKEI LIGASY состоятся сразу шесть противостояний, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея. Об этом передает МИА «Казинформ».
Рудненский «Горняк», который находится на подступах к кубковой восьмёрке, на выезде сыграет с лидером чемпионата «Торпедо». Подопечные Олега Болякина набрали крейсерский ход и пока не собираются сбавлять оборотов.
«Темиртау» после двух поражений в Усть-Каменогорске постарается наверстать упущенное в Павлодаре. «Иртыш» выиграл три из четырёх последних встреч.
Идущий вторым «Номад» примет в столице «Актобе». Коллектив Алексея Коршкова пока не может найти свою игру и на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Лиги.
В Караганде сыграют «Сарыарка» и «Бейбарыс». Атыраусцы пока располагаются на не слишком привычном для себя месте за пределами зоны плей-офф. Команда из шахтёрской столицы рассталась с двумя лидерами и пока чередует победы с поражениями.
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