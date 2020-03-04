Торнадо унес жизни 25 человек в Теннесси

НЭШВИЛЛ. КАЗИНФОРМ - Губернатор американского штата Теннесси Уильям Ли заявил во вторник, что число погибших в результате двух торнадо, обрушившихся на центральную часть штата, возросло до 25. В Нэшвилле, самом большом городе Теннесси, торнадо разрушил дома и здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Американские СМИ сообщают, что буря разразилась так быстро после полуночи, что многие спящие не успели укрыться.

Президент Дональд Трамп заявил, что планирует посетить штат в пятницу.

Губернатор Ли сообщил на пресс-конференции, что несколько человек пропали без вести.

Как сказал один из жителей, Нэшвилл похож на «зону военных действий». Основной удар стихии пришелся на округ Путнэм - в 130 км к востоку от Нэшвилла. Здесь торнадо унес жизни 19 человек.

Сообщается, что три человека погибли в округе Уилсон, два в округе Дэвидсон и один в Бентоне.

Мэр Нэшвилла Джон Купер сказал, что город «опустошен», и призвал людей «протянуть руку помощи» соседям.

По словам мэра Купера, около 150 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

Сообщается, что в городе ведутся поисково-спасательные работы.

По словам Nashville Electric, около 44 тыс. человек остались без электричества. Аэропорт John C Tune, примерно в восьми милях от центра города, также пострадал в результате торнадо. Официальные лица заявили, что городские школы, суды и автопарки будут закрыты.