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Торнадо унес жизни 25 человек в Теннесси

4 Марта 2020 11:49
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Торнадо унес жизни 25 человек в Теннесси

НЭШВИЛЛ. КАЗИНФОРМ - Губернатор американского штата Теннесси Уильям Ли заявил во вторник, что число погибших в результате двух торнадо, обрушившихся на центральную часть штата, возросло до 25. В Нэшвилле, самом большом городе Теннесси, торнадо разрушил дома и здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

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Американские СМИ сообщают, что буря разразилась так быстро после полуночи, что многие спящие не успели укрыться.

Президент Дональд Трамп заявил, что планирует посетить штат в пятницу.

Губернатор Ли сообщил на пресс-конференции, что несколько человек пропали без вести.

Как сказал один из жителей, Нэшвилл похож на «зону военных действий». Основной удар стихии пришелся на округ Путнэм - в 130 км к востоку от Нэшвилла. Здесь торнадо унес жизни 19 человек.

Сообщается, что три человека погибли в округе Уилсон, два в округе Дэвидсон и один в Бентоне.

Мэр Нэшвилла Джон Купер сказал, что город «опустошен», и призвал людей «протянуть руку помощи» соседям.

По словам мэра Купера, около 150 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

Сообщается, что в городе ведутся поисково-спасательные работы.

По словам Nashville Electric, около 44 тыс. человек остались без электричества. Аэропорт John C Tune, примерно в восьми милях от центра города, также пострадал в результате торнадо. Официальные лица заявили, что городские школы, суды и автопарки будут закрыты.



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Ключевые слова: Происшествия,
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