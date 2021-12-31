Торговый оборот Павлодарской области с Японией и США вырос в 1,8 раза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Промышленные предприятия Павлодарского Прииртышья выпустили продукции на 2,45 триллиона тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За январь - ноябрь 2021 года объёмы промышленного производства выросли на 2,8% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года. Промышленные предприятия выпустили продукции на 2,45 триллиона тенге», - сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

Положительная динамика, по данным УПИИР региона, обеспечена ростом объёмов производства в машиностроении (130,4%), химической промышленности (136,7%), нефтепереработке (107,4%), фармацевтике (126%), производстве бумаги и бумажной продукции (121,9%), продуктов питания (108%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (121,6%), выпуске мебели (101,8%). Объём инвестиций в основной капитал за январь-ноябрь 2021 года составил 483,7 миллиарда тенге.

«Также в Павлодарской области растёт внешнеторговый оборот. По предварительным данным за январь-октябрь этого года объём внешнеторгового оборота составил 3,7 миллиарда долларов, а это на 15,7% больше, чем в январе-октябре 2020 года, - добавили в управлении. - На экспорт ушли товары общей стоимостью почти 2,8 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем в прошлом году. Импортировано продукции на 892,2 миллиона долларов, что на 14,5% выше прошлогоднего показателя».

По итогам января-октября 2021 года наблюдается роста показателей взаимной торговли с основными торговыми партнёрами региона. Внешнеторговый оборот с Турцией, Италией возрос в два раза, с Японией и США - в 1,8 раза, с Узбекистаном - в 2,4 раза.