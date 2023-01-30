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Торговый оборот между Китаем и Россией достиг рекордного уровня в 2022 году

30 Января 2023, 19:46
Торговый оборот между Китаем и Россией достиг рекордного уровня в 2022 году

ПЕКИН. СИНЬХУА -КАЗИНФОРМ - Согласно последним данным, товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2022 года увеличился на 29,3 процента и составил 190,27 млрд долларов США, установив новый рекорд по данному показателю. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

В частности, объем экспорта китайских товаров в Россию вырос на 12,8 процента до 76,12 млрд долларов США, а объем импорта российских товаров в Китай составил около 114,15 млрд долларов США с приростом на 43,4 процента в годовом исчислении, свидетельствуют данные, обнародованные на официальном веб-сайте Главного таможенного управления КНР.


Фото: РИА Новости. Алексей Никольский

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