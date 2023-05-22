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Торговый оборот между Казахстаном и Сингапуром увеличился на 65 %

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
22 Мая 2023, 18:43
Торговый оборот между Казахстаном и Сингапуром увеличился на 65 %

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил с приветственным словом на Казахстанско-Сингапурском бизнес-форуме в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Торгово-экономическое сотрудничество является ядром наших отношений. Сингапур – крупнейший торгово-инвестиционный партнер Казахстана в регионе АСЕАН. В прошлом году торговый оборот увеличился на 65% и составил 2 млрд долларов. В то же время за последние годы объем инвестиций увеличился в 6 раз, более 230 компаний и совместных предприятий успешно функционируют в Казахстане», - сказал Алихан Смаилов.

Тем не менее, по его словам, есть огромный потенциал для расширения наших экономических связей.

«У нас имеются все необходимые условия, чтобы укрепить наши отношения. Очень рад, что крупные сингапурские компании увеличивают свое присутствие в Казахстане. Хотел бы поблагодарить Surbana Jurong за успешное партнерство в реализации амбициозного проекта G4 City в Алматинской области. Цель проекта – сделать G4 City крупным инвестиционным местом в Казахстане. Также хотел бы поблагодарить PCА International и поприветствовать соглашение, которое подписано сегодня по созданию совместного предприятия для развития среднего коридора. Мы также устанавливаем сотрудничество с компанией Indorama Corporation Pte», - добавил Премьер.

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