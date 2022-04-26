Торговый агент растратил 24 млн тенге фирмы в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Работник собирал заявки с магазинов, поставлял товар, а собранные из магазинов деньги сдавал в бухгалтерию частично, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инцидент произошел в Павлодаре. В полицию обратился директор одного из ТОО по факту растраты товаров. 26-летний торговый агент данной фирмы с сентября по декабрь 2021 года растратил вверенные табачные изделия», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным стражей порядка, работник собирал заявки с магазинов, поставлял товар, а собранные из магазинов деньги сдавал в бухгалтерию частично. Часть оставлял себе.

«Таким образом, за четыре месяца павлодарец присвоил 24 000 000 тенге. Молодой человек - игроман, все деньги фирмы он растратил», - добавили в ведомстве.

По этому факту проводится досудебное расследование по статье 189 УК Республики Казахстан «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Как сообщалось ранее, по подозрению в хищении бюджетных средств в регионе задержали заместителя начальника департамента полиции.