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    14:47, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Торговый агент растратил 24 млн тенге фирмы в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Работник собирал заявки с магазинов, поставлял товар, а собранные из магазинов деньги сдавал в бухгалтерию частично, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инцидент произошел в Павлодаре. В полицию обратился директор одного из ТОО по факту растраты товаров. 26-летний торговый агент данной фирмы с сентября по декабрь 2021 года растратил вверенные табачные изделия», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    По данным стражей порядка, работник собирал заявки с магазинов, поставлял товар, а собранные из магазинов деньги сдавал в бухгалтерию частично. Часть оставлял себе.

    «Таким образом, за четыре месяца павлодарец присвоил 24 000 000 тенге. Молодой человек - игроман, все деньги фирмы он растратил», - добавили в ведомстве.
    По этому факту проводится досудебное расследование по статье 189 УК Республики Казахстан «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

    Как сообщалось ранее, по подозрению в хищении бюджетных средств в регионе задержали заместителя начальника департамента полиции.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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