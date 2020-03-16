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Торговые точки Тараза обеспечены продуктами, ажиотажа не наблюдается
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев проверил обеспеченность областного центра продовольствием, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.
«В воскресенье глава региона проверил цены на социально значимые продукты питания в супермаркетах Тараза. В частности, он побывал в магазинах торговых сетей «Корзинка», «Firkan» и «Март Магнат», пообщался с покупателями, поинтересовался наличием продуктов питания, ассортиментом представленных товаров, в том числе местного производства. Управлению предпринимательства было поручено держать на контроле данный вопрос, следить за бесперебойной поставкой продовольственных товаров на рынки города», - пояснили в пресс-службе главы региона.
Администраторы торговых точек отметили, что на сегодняшний день прилавки полны продуктов, ажиотажа и очередей не наблюдается. По данным мониторинговой группы, цены на социально значимые товары в Таразе стабильны, однако есть незначительное удорожание стоимости сахара и картофеля.
Аким области также побывал на складах ИП «Атыгаева», где хранятся продовольственные товары стабилизационного фонда области. По информации председателя правления СПК «Тараз» Нуркена Шарбиева, в стабфонде Жамбылской области имеется 2 974 тонны муки первого сорта, 63 тонны риса, 54 тонны гречки, 18 тонн масла растительного, 537 тонн картофеля, 563 тонны лука, 193 тонны моркови, 2 644 тонны сахара. Продукты из стабфонда по сниженным ценам реализуются в 11 торговых точках и восьми социальных павильонах города.
Однако доклад Нуркена Шарбиева не устроил главу региона, так как на деле выяснилось, что ситуация совсем иная - есть повышение цен на некоторые социально значимые продукты. Бердибек Сапарбаев поручил руководителю СПК лично выехать и проконтролировать работу всех социальных магазинов, где реализуется продукция из стабилизационного фонда.
В областном акимате заверили, что только имеющиеся на складах и в хранилищах запасы продовольствия могут обеспечить потребности населения области на два - три месяца. Но надо учесть и то обстоятельство, что ежедневно на рынки и склады поступают дополнительные объемы продуктов первой необходимости. Рабочей группой при акимате области ведется ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты питания.
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