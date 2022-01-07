Торговые сети Казахстана не допустят спекуляций – министерство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торговые сети Казахстана не допустят спекуляций, заявили в Министерстве торговли и интеграции РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время в Министерство торговли поступает много жалоб от граждан относительно невозможности производить оплату за продукты питания посредством платежных карточек и онлайн. В связи с контртеррористической операцией заблокирован доступ к интернету и из-за чего возникла невозможность безналичной оплаты за товары в торговых объектах. Просим с пониманием отнестись к вынужденным мерам, которые вызваны целями стабилизации и безопасности, и перейти в этот период к наличным расчетам до полного восстановления работы торговых объектов», - говорится в сообщении Минторговли.

По информации ведомства, в целом, к настоящему времени ситуация в торговой сфере во многих регионах стабильная, работа торговых объектов продолжается в штатном режиме, за исключением ряда торговых объектов в городах Алматы, Талдыкоргане, Уральске, Шымкенте и Таразе, которые пострадали в результате мародерства.

По предварительным оценкам, размер ущерба составил порядка 26,2 млрд. тенге (Магнум – 10 млрд. тенге, Технодом – 5,5 млрд. тенге, Сулпак – 5,14 млрд. тенге, Спортмастер – 3 млрд. тенге, Alser – 1,5 млрд. тенге, Kimex – 1 млрд. тенге, Интертоп и Эврика – 50 млн. тенге).

«Также отмечаем, что запасов основных продуктов питания на сегодня остается достаточно. При этом все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания создаются торговыми объектами при поддержке местных исполнительных органов. В связи с этим, обращаясь к жителям страны, сообщаем об отсутствии причин для беспокойств о возможном дефиците продовольствия. Также исключаются и не допускаются в деятельности торговых объектов спекуляция при установлении цен на продукты питания», - подчеркнули в Минторговли.

В министерстве также напомнили, что по вопросам в сфере торговли, в том числе по ценам, граждане вправе обратиться в местные исполнительные органы (акиматы), Министерство торговли и интеграции РК и профильный Комитет по защите прав потребителей МТИ РК.

По вопросам подачи письменного обращения в Министерство торговли и интеграции РК и Комитет по защите прав потребителей можно обращаться по телефону 8 (7172) 750672, 750677, 750688, 87751352338, 87083409649 (канцелярия).

Также для получения консультаций по вопросам прав потребителей в Комитете по защите прав потребителей принимаются звонки по следующим номерам: 8 (7172) 749832, 749836 и 751632, 87787956329.