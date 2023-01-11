Торговые представительства Казахстана могут появиться в ряде стран

11 Января 2023, 19:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ОАЭ, Китае, Турции, Индии и Иране могут быть назначены торговые советники от Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международная практика проактивного продвижения экспорта через торговых представителей доказывает эффективность этого механизма. Казахстан обладает большими возможностями по наращиванию экспорта на рынки Азии и Европы. В этой связи рассматривается вопрос назначения торговых советников в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Турции, Индии и Иране», - сказал на заседании коллегии Минторговли Премьер-Министр РК .

По его словам, дополнительный экспортный потенциал в эти 5 стран составляет более 4 млрд долларов.

В целях дальнейшего усиления поддержки экспорта глава Правительства поручил проработать вопрос создания торговых представительств в указанных странах.