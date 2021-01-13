Торговые павильоны горели в городе Шу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Около двух часов тушили пожар в здании торговых павильонов в городе Шу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 января в 19 часов 22 минуты в диспетчерскую службу ДЧС Жамбылской области на номер 101 поступила информация о том, что в Шуском районе, в городе Шу по улице Усенбаева, горит одноэтажное отдельно стоящее здание, которое используют под торговые павильоны», - рассказали в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области.

Первые подразделения прибыли на место в 19 часов 26 минут. Горела крыша на площади 250 квадратных метров, при общей площади здания в 600 квадратных метров. Пожар локализован в 20 часов 34 минуты и ликвидирован в 21 час 12 минут. Жертв и пострадавших нет.

«В тушении пожара было задействовано 16 сотрудников и четыре единицы специальной техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области», - пояснили в ведомстве.

Предварительная причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.