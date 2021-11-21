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Торговые хабы станут ядром развития евразийских торговых потоков – Тимур Айсаутов

21 Ноября 2021 20:19
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Торговые хабы станут ядром развития евразийских торговых потоков – Тимур Айсаутов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства планируется построить пять центров трансграничной торговли. О перспективах создания и эффективности торговых хабов корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор исследовательского агентства «DAMU Research Group» Тимур Айсаутов.

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В Министерстве торговли и интеграции пояснили, что на сегодняшний день уже начато создание международного центра экономического сотрудничества «Центральная Азия» на границе с Узбекистаном. Наряду с этим планируется модернизировать такие центры на внешних рубежах с Россией, Китаем, Кыргызстаном и Ираном. К слову, на границе с Кыргызстаном, на базе пункта пропуска «Карасу», будет создан торговый хаб «Алатау». В ведомстве отметили, что это один из самых загруженных транзитных пунктов для товаров из Кыргызстана через Казахстан на север, в Россию, Европу и КНР.

«На западных границах Казахстана планируется построить центр трансграничной торговли «Евразия», который создается как промышленная зона с льготными условиями. Он будет располагаться в максимальной географической близости к крупнейшим региональным рынкам ЕАЭС. А в Северо-Казахстанской области будет построен торговый хаб «Кызылжар». Кроме того, ведется работа по созданию трангсраничного хаба «Каспийский узел» в целях форсированной интеграции прикаспийских стран. В целом, комплексный и системный подход к решению данных вопросов позволит выстроить систему торговых хабов. В будущем эта система будет интегрирована с ОРЦ и станет ядром развития евразийских торговых потоков», - отметил эксперт Тимур Айсаутов.

П0 словам спикера, Казахстан является частью большого экономического коридора, поэтому возникла необходимость создания Центров экономического сотрудничества.

«Через центр трансграничной торговли «Центральная Азия» будут отпускать товары, которые поставляются в страну из России, Сибири. В этой связи у нас стоит задача не просто способствовать торговому взаимообмену; приоритетная задача - выйти на уровень экономической кооперации. Мы рассчитываем, что эти торговые хабы в перспективе станут «точками сборки» экономической кооперации между соседними странами», - рассказал Тимур Айсаутов.

Как отметил эксперт, на территории хабов будут размещены торговые объекты, в частности объекты розничной, оптовой торговли. Также там будут располагаться логистические объекты: склады, таможенные пункты, пункты сертификации.

«Если центры будут расширяться, а торговый поток станет набирать обороты, на этих пунктах появятся бизнес-центры. Поэтому также ожидается строительство складов, пунктов растаможки, банковских услуг, гостиниц, бизнес-центров. В перспективе на этих хабах будут размещаться дополнительные индустриальные зоны. При необходимости можно создать на их территории специальные экономические зоны. Однако на сегодняшний день планируется создать объекты торговли и логистических услуг», - сказал эксперт.

«Подобных объектов в мире очень мало, есть что-то похожее на границе США и Мексики. Существующий «Хоргос» – уникальный объект. Однако отмечу, что хабы не будут повторять модель «Хоргоса». «Хоргос» был создан до образования ЕАЭС. У него есть уникальные таможенные льготы, а в остальных центрах трансграничной торговли таких возможностей не будет. Хабы будут действовать в рамках действующих таможенных и налоговых норм. Никаких дополнительных льгот не предполагается. Они будут работать исключительно в рамках действующих нормативов. Поэтому нам бы хотелось согласованно развивать эти хабы. Мы считаем, что, если наши соседи будут совместно с нами развивать данные торговые хабы, эффект синергии и последующей экономической кооперации будет сильнее», - подчеркнул он.

Тимур Аисаутов считает, что эти хабы усилят позицию Казахстана на Евразийском континенте в качестве важного и ключевого торгового транзитного центра.

«Мы заинтересованы в том, чтобы усилить на системной основе трансграничную торговлю, чтобы предприниматели соседних стран заключали торговые сделки и соглашения с нами. Если Казахстан будет сильным и эффективным хабом, это позволит нам перенаправить торговый и транзитный потенциал в русло экономической кооперации. Наша страна благодаря этой стратегии сможет более эффективно и гармонично интегрироваться в международные производственные цепочки», - добавил Тимур Айсаутов.


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#Экономика  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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