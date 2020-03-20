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Торговые дома временно закрываются в Карагандинской области

20 Марта 2020 00:08
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Торговые дома временно закрываются в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Торгово-развлекательные центры и крупные торговые дома в Карагандинской области временно приостанавливают деятельность с 20 марта, передает МИА «Казинформ».

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Прекратят торговлю бутики с непродовольственными товарами и непродовольственные рынки. Ограничения не касаются аптек и супермаркетов, расположенных в зданиях торговых домов, но они переходят на сокращенный рабочий день: с 10.00 до 20.00. Аналогичные условия работы установлены и для продуктовых рынков. Данное решение принято в целях нераспространения коронавируса.

В данный момент прорабатываются варианты решения сопутствующих проблем, возникших при приостановке деятельности предпринимателей.

Главный санитарный врач области подписал постановление «О дальнейших мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции». Акимам городов и районов предписано обеспечить полный карантин и усиленный санитарно-дезинфекционный режим в медицинских организациях, домах престарелых, домах ребенка и детдомах, центрах социальной реабилитации и других учреждениях.

В области временно закрыты кинотеатры, ночные клубы, тренажерные и фитнес-центры, детские центры развития и организации дополнительного образования. Деятельность крупных торговых центров также приостанавливается. Кроме того, усилены санитарные требования. Раз в сутки необходимо дезинфицировать территорию, прилегающую к объекту. Все торговые дома обязали установить аппараты для обработки рук антисептиками. После каждого покупателя требуется дезинфекция тележек и корзин. Полы, лифты, поручни эскалаторов, столы и стулья необходимо обрабатывать дезсредствами каждые три часа.

Персонал торговых центров должен быть обеспечен масками и одноразовыми перчатками. Не допускается скопление очередей больше пяти человек, а покупатели должны находиться на расстоянии не меньше метра друг от друга.

Не разрешается продажа хлебобулочных и кондитерских изделий без упаковки. Продукты питания реализуются в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов.

Будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением санитарно-карантинных мероприятий.

Напомним, Министерство торговли и интеграции совместно с Министерством здравоохранения приняли правила работы объектов торговли на время чрезвычайного положения - с 16 марта по 15 апреля 2020 года.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Коронавирус в РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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