Торговые дома и центры ЗКО приостанавливают работу выходные дни

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В регионе торговые дома и центры будут работать с 10:00 до 23:00 часов с заполняемостью не более 30% от вместимости объекта. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача «Об усилении ограничительных карантинных мер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе торговые дома и центры будут работать с10: 00 часов до 23: 00 часов с заполняемостью не более 30% от вместимости объекта. Приостанавливается работа в субботние и воскресные дни с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток, цветочных магазинов, фотосалонов, банков (банкоматов), расположенных в них.

А непродовольственные магазины (отдельно стоящие) будут работать с 09.00 часов до 18.00 часов, с соблюдением требований ГГСВ РК №67.

Объектам общественного питания разрешается работать с 09.00 часов до 22.00 часов. Заполняемость не более 50%, но не более 30 посадочных мест, с обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, торжественных семейных и других массовых мероприятий) с соблюдением требований ГГСВ РК №67.

Объекты общественного питания, осуществляющие деятельность путем доставки и на вынос, будут работать по установленному графику с соблюдением требований ГГСВ РК №67. Разрешается деятельность фудкортов только на доставку и на вынос, с соблюдением требований ГГСВ РК №67;

Салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги будут работать по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя).

График работы для саун, SPAцентров в будние дни: с 09.00 часов до 23.00 часов, (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) и с приостановлением работы в субботние и воскресные дни. Спортивно-оздоровительные объекты (фитнес центры, бассейны, спортивные и тренажерные залы и др.) - по предварительной записи, заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя и с приостановлением деятельности в субботние и воскресные дни.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Жителям Западно-Казахстанской области при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103.

А лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещение медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости.

При проведении похоронных мероприятий следует не допускать скопления людей более 20 (двадцати) человек (а именно члены семьи, близкие родственники), с сохранением социальной дистанции не менее 2 (двух) метров.