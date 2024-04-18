04:41, 18 Апрель 2024 | GMT +6
Торговца людьми поймали в Астане
Находившегося более 10 лет в международном розыске, задержали полицейские Астаны, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в ДП Астаны, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бөгет» сотрудниками Департамента полиции города Астаны задержан уголовный преступник, находящийся в международном розыске.
- 42-летний гражданин Республики Узбекистан 10 лет находился в розыске за торговлю людьми. Инициатор розыска УВД Ташкентской области. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции, - отметили в полиции.