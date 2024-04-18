Торговца людьми поймали в Астане

Находившегося более 10 лет в международном розыске, задержали полицейские Астаны, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в ДП Астаны, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бөгет» сотрудниками Департамента полиции города Астаны задержан уголовный преступник, находящийся в международном розыске.