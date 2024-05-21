Торговое представительство Казахстана появится в СУАР

Усилить поддержку предприятий, ориентированных на экспорт поручил Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Имеется более 20-ти инструментов поддержки — страховых, финансовых, сервисных. Нужно их эффективно использовать и на системной основе доводить информацию об этих мерах бизнес-сообществу. Надо усилить поддержку предприятий, ориентированных на экспорт, путем предоставления консультационных услуг, информационного сопровождения и помощи в выходе на новые рынки, — сказал Олжас Бектенов.

Глава Кабмина отметил, что Казахстан успешно экспортирует пищевую продукцию в страны Центральной Азии.

— А товары металлургической отрасли направляем как ближайшим соседям, так и в европейские и другие страны. Надо расширять рынки сбыта отечественной продукции. Для этого необходимо более эффективно продвигать экспорт за рубежом. Поэтому в некоторые страны-партнеры направляются наши торговые представители. Однако эта работа идет медленно и ее надо значительно активизировать. Например, на прошлой неделе мы с Заместителем Премьера Госсовета КНР обстоятельно обсудили вопросы расширения торговых отношений с Китаем. Это направление очень перспективно. В этой связи министерствам торговли, иностранных дел и финансов поручаю обеспечить до 1 июля отправку торговых представителей в Пекин и полную готовность к открытию в СУАР торгового представительства. Необходимо сделать упор на поддержку экспорта товаров среднего и высокого переделов, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Для этого, по словам Премьера, важно усилить существующие программы поддержки экспорта, стимулировать инновации и расширять производства. Здесь большую роль должен сыграть комплекс мер по поддержке отечественных товаропроизводителей, который сейчас прорабатывается. Он отметил, что нужны новые и смелые подходы в торговой политике. В этой связи Глава Правительства поручил Министерству торговли и интеграции:

Совместно с министерствами иностранных дел и промышленности, а также другими заинтересованными госорганами и организациями в месячный срок проработать вопрос диверсификации рынков экспорта казахстанских товаров, а к 1 августа внести конкретный план действий по дальнейшему увеличению объема несырьевого экспорта. Совместно с министерствами иностранных дел и отраслевыми министерствами в системном порядке необходимо вести на постоянной основе мониторинг требований к импортерам во всех экспортоориентированных странах и своевременно информировать наш бизнес. Тогда наши производители смогут оперативно реагировать на любые требования зарубежных рынков. Совместно с заинтересованными госорганами на постоянной основе проводить работу по снижению барьеров для экспортеров, особенно упрощению и цифровизации административных и таможенных процедур, как внутри страны, так и за рубежом.