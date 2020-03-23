Торгово-развлекательные центры будут работать во всех городах, кроме Нур-Султана и Алматы – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на пресс-конференции о текущей ситуации по коронавирусной инфекции пояснил вопрос о работе торгово-развлекательных центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Торгово-развлекательные не будут работать в городах, которые находятся на карантине - Нур-Султан и Алматы. Во всех остальных городах при соблюдении санитарных требований им разрешено работать до шести часов вечера. Необходимо, чтобы они соблюдали все санитарные требования. Развлекательная часть будет закрыта», - сказал Даурен Абаев.

Напомним, ранее оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султану принял решение приостановить деятельность крупных торговых объектов, торгово-развлекательных центров, центров семейного отдыха, универсальных и непродовольственных рынков, в том числе автомойки, станции технического обслуживания, расположенных в здании данных объектов.