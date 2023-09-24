Торгово-логистический комплекс появится в приграничной с РК области Кыргызстана

Первый в истории Республики Казахстан и Кыргызской Республики межправительственный двухдневный форум завершился в Таразе подписанием весомого соглашения по партнерству в различных сферах на $65 млн и намеченными перспективами межрегионального партнерства, экономического и социального развития, агропромышленной кооперации и водно-энергетического сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем выступлении подчеркнул, что форум проводится во исполнение инициативы глав двух государств по созданию нового формата взаимодействия, поставлена задача активизировать кооперацию бизнес-сообществ. Говоря о потенциале межрегионального сотрудничества, Алихан Смаилов отметил совместный проект индустриального торгово-логистического комплекса, который реализуется в приграничном районе, на территории Чуйской области Кыргызстана, граничащей с Жамбылской областью Казахстана.

- Для индустриального торгово-логистического комплекса создана специальная индустриальная зона «Алатау», предусматривается ведение электронной очереди прохождения таможенного досмотра, цифровизация транспортного потока. Мы видим большую заинтересованность бизнес-сообщества в этом проекте. Производственная кооперация принесет синергетический эффект в развитии наших экономик. Поэтому мы это активно развиваем и обеспечиваем комплекс инфраструктурой. Надеемся на активизацию работ и на кыргызской стороне, - сказал Премьер-Министр РК.

Ключевая роль в инвестиционном сотрудничестве отводится межрегиональному сотрудничеству, подчеркнул он.

- Две области Казахстана - Алматинская и Жамбылская - граничат с тремя областями Кыргызстана – Иссыкульской, Таласской и Чуйской - по государственной границе протяженностью порядка 1 200 км. Мы сейчас выстраиваем принципиально новую систему межрегиональных и приграничных торговых отношений. Уверен, что форум позволит выработать новые инициативы, направленные на усиление взаимовыгодного межрегионального и приграничного сотрудничества. Будем находить согласованные компромиссные решения по всем вопросам, в том числе по водным, по энергетике, транзит-угрозам, миграционным и всем другим вопросам, - сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

В свою очередь Председатель Кабинета министров - руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров напомнил, что Казахстан и Кыргызстан связывают крепкие вековые узы дружбы и братства, добрососедства, на основе общности языка и культуры, духовных ценностей.

-Межрегиональное взаимодействие находится в центре внимания правительств наших стран. Именно поэтому на этот первый в нашей истории межрегиональный форум приехали руководители всех семи областей Кыргызстана. При подготовке к форуму я попросил свою команду поднять все межрегиональные документы, подписанные со времени достижения независимости наших стран. И был приятно удивлен наличием солидной правовой базы. Это и документ об установлении побратимских отношений между нашими регионами и городами. Это и соглашение о дружественных связях и деловом сотрудничестве, в научно-технической, культурно-гуманитарной областях. Считаю крайне важным использовать потенциал, который заложен в этих соглашениях, - сказал Акылбек Жапаров.

Напомнил председатель Кабинета министров РК и о Дорожной карте по сотрудничеству между столицами, областями, подписанной в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Кыргызскую Республику в мае 2022 года.

- Прямое общение между областями и городами, укрепление кооперации являются важной неотъемлемой частью межгосударственных контактов. И в Казахстане, и в Кыргызстане знают и понимают, что наши регионы имеют высокий потенциал взаимовыгодного экономического сотрудничества. Нам только надо предпринять шаги по нахождению новых точек обоюдного интереса. Мы приветствуем взаимные поставки продукции производственно-технического назначения, потребительских товаров, продуктов питания и плодоовощной продукции, -отметил Акылбек Жапаров.

По мнению Акылбека Жапарова, подписание соглашений на $65 млн можно считать только началом многообещающего плодотворного сотрудничества.

По его словам, наряду с торгово-экономической линией, надо всемерно поощрять межрегиональный туризм, культурно-гуманитарное и образовательное направления, межвузовский обмен и сотрудничество в научно-технической сфере. Он выразил уверенность в востребованности и своевременности данной диалоговой площадки для углубления межрегионального сотрудничества.

- Важную роль мы отводим развитию транспортно-логистической, водно-энергетической и торгово-экономической взаимосвязей в регионе. В этом контексте планируемое строительство индустриального торгово-логистического комплекса в приграничном районе позволит нам с высокой эффективностью использовать имеющийся торгово-логистический потенциал. Нам нельзя забывать главное конкурентное преимущество наших стран – образованное и мирное население, богатство природно-сырьевых ресурсов, что является источником значительного потенциала для обоюдовыгодного сотрудничества и развития нашей промышленности. Мы выступаем за расширение присутствия отечественного бизнеса на рынках наших стран, расширение возможностей участия в реализации интересных инициатив и перспективных проектов. Впереди нас ждут весьма перспективные возможности нашего сотрудничества, - резюмировал Акылбек Жапаров.

Напомним, в Таразе с участием Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова и Председателя Кабинета министров – руководителя Администрации Президента Кыргызстана Акылбека Жапарова прошло 11-ое заседание казахстанско-кыргызского Межправительственного совета. Кыргызстан является важным торговым партнером Казахстана. Взаимная торговля растет - задача в $1 млрд товарооборота была достигнута уже в 2021 году, а сегодня перед соседними странами поставлена цель увеличить объем торговли до $2 млрд. С 2005 года казахстанские компании инвестировали в экономику Кыргызстана почти $1,3 млрд. В Казахстане успешно осуществляют свою деятельность 3,5 тысячи совместных предприятий.

Ранее сообщалось, что в ходе Межправительственного форума Казахстана и Кыргызстана представители госструктур и бизнеса двух стран подписали соглашения на 65 млн долларов.