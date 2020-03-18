Торговлю поддельными антисептиками пресекли в Темиртау
ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В поликлиники Темиртау поставляли контрафактные антисептики для рук. Досудебное расследование начал департамент экономических расследований по Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Поддельный антисептик «Алкосепт» под торговой маркой «ГросФарм» продавали в поликлиниках Карагандинской области. Начато досудебное расследование по статье 222, часть 1, Уголовного кодекса РК (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров или услуг).
Если вину поставщиков докажут, им грозит штраф и конфискация товара.
Отличить контрафактный продукт от оригинального можно по нескольким признакам. Во-первых, стоит обратить внимание на упаковку: она должна быть без дефектов, с ровно и плотно приклеенной этикеткой. На ней обязательно должны быть все данные производителя, дата изготовления и срок годности. Вся информация должна быть на двух языках - государственном и русском.
Департамент экономических расследований напоминает об ответственности за спекуляцию с ценами на социально значимые товары и средства личной защиты. Мониторинг проводится ежедневно, в том числе контролируют интернет-торговлю.
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