+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 12 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Торговлю поддельными антисептиками пресекли в Темиртау

18 Марта 2020 22:29
Поделиться:
Торговлю поддельными антисептиками пресекли в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В поликлиники Темиртау поставляли контрафактные антисептики для рук. Досудебное расследование начал департамент экономических расследований по Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
С контрафактным алкоголем полиция задержала двух жителей Павлодарской области
Более 30 тонн кустарного алкоголя уничтожили в Павлодаре

Поддельный антисептик «Алкосепт» под торговой маркой «ГросФарм» продавали в поликлиниках Карагандинской области. Начато досудебное расследование по статье 222, часть 1, Уголовного кодекса РК (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров или услуг).

Если вину поставщиков докажут, им грозит штраф и конфискация товара.

Отличить контрафактный продукт от оригинального можно по нескольким признакам. Во-первых, стоит обратить внимание на упаковку: она должна быть без дефектов, с ровно и плотно приклеенной этикеткой. На ней обязательно должны быть все данные производителя, дата изготовления и срок годности. Вся информация должна быть на двух языках - государственном и русском.

Департамент экономических расследований напоминает об ответственности за спекуляцию с ценами на социально значимые товары и средства личной защиты. Мониторинг проводится ежедневно, в том числе контролируют интернет-торговлю.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив