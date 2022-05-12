12 Мая 2022 10:21

Торговля в Казахстане показала рост на 9,6%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономика Казахстана выросла на 4,4% за четыре месяца текущего года. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-апреле текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг», - сообщил Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, рост в реальном секторе составил 5,1%.

«Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,4%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют торговля - на 9,6%, строительство - на 9,5%», - сказал министр.

Также рост показывают транспорт и складирование – рост на 8,4%, информация и связь – на 7,1%, обрабатывающая промышленность на 5,8%, водоснабжение на 5,4%, горнодобывающая промышленность на 4,4%, сельское хозяйство на 1,9%.