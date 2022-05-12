Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Торговля в Казахстане показала рост на 9,6%
12 Мая 2022 10:21

Торговля в Казахстане показала рост на 9,6%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономика Казахстана выросла на 4,4% за четыре месяца текущего года. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-апреле текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг», - сообщил Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, рост в реальном секторе составил 5,1%.

«Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,4%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют торговля - на 9,6%, строительство - на 9,5%», - сказал министр.

Также рост показывают транспорт и складирование – рост на 8,4%, информация и связь – на 7,1%, обрабатывающая промышленность на 5,8%, водоснабжение на 5,4%, горнодобывающая промышленность на 4,4%, сельское хозяйство на 1,9%.

Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Правительство принимает меры по сдерживанию инфляции - Премьер РК
Цены на уголь необходимо взять на особый контроль - глава Правительства
Премьер Казахстана дал поручения в связи с предстоящим отопительным сезоном
Пенсионные активы ЕНПФ составили 12,9 трлн тенге
Рост производства сельхозпродукции зафиксирован в 12 регионах РК
Уровень ввода жилья вырос на 25% в Шымкенте
Более 16 млрд тенге выделят в Казахстане на проведение референдума
Производство в сфере добычи газа выросло на 6,4% в Казахстане
Популярное
Спасшему девочку от падения с балкона подарили квартиру в Нур-Султане
Висевшую на балконе восьмого этажа девочку спасли в Нур-Султане
За нападение на полицейских в городе Шу задержаны 13 человек
Казахстанцы могут обжаловать штрафы за неправильную парковку
Последствия сильного ливня устраняют в Алматы
Свои действия не считаю героизмом – спасший висевшую на балконе девочку Сабит Шонтакбаев
Президент РК: Абсолютно уверен в том, что казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
Суицид совершил сотрудник прокуратуры в Костанае
Полмиллиона тенге требовал следователь от подозреваемого в Темиртау
Более 20 нарушителей правил пожарной безопасности в горах оштрафовали в Алматы
Вкладчики Сбербанка могут перевести вложения в другие банки до 12 июля
Начался процесс по возвращению $200 млн Максима Бакиева в Кыргызстан
Бывший ковид-центр в Алматы принимает пациентов с инфекционными заболеваниями
Четырехлетний мальчик провалился в котлован и погиб в Алматы
Архив