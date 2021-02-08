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Торговля на рынке ЕАЭС: устранено восемь чувствительных для Казахстана барьеров

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Февраля 2021, 11:49
Торговля на рынке ЕАЭС: устранено восемь чувствительных для Казахстана барьеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь чувствительных для казахстанских экспортеров барьеров было устранено в 2020 году. Об этом заявила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедший год устранено восемь чувствительных для казахстанского бизнеса барьеров. Их суммарная стоимость оценивается в 100 миллионов долларов. В целом, из 63 доказанных барьеров устранено 54», - сказала Жанель Кушукова на коллегии Министерства торговли и интеграции.

Она также напомнила, что по инициативе Министерства был внедрен новый вид сертификата подтверждения происхождения товаров - «сертификат серийной продукции» на скоропортящуюся продукцию.

«Сертификат позволит казахстанским экспортерам использовать один сертификат в течение шести месяцев. Что облегчит административные и финансовые издержки. Если раньше сертификат страны происхождения нужно было получать на каждую партию, то сейчас можно на целую серию», - отметила спикер.

«Для налаживания канала обратной связи с бизнесом мы создали Общественную приемную. Также создается интернет-платформа по вопросам участия Казахстана в ЕАЭС», - заключила Ж.Кушукова.

Ранее первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков заявил о том, что в Казахстане был замечен значительный рост электронной коммерции и увеличение онлайн-продаж.


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