Торговля людьми в Казахстане идет на спад – Тастемир Абишев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев рассказал о ситуации в сфере торговли людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Права и свободы человека являются высшей ценностью для нашего государства и иных организаций. Как вы знаете, Казахстан ратифицировал практически все основополагающие международные договоры в сфере защиты прав человека по линии ООН. 25 международных договоров в сфере борьбы с торговлей людьми наша страна ратифицировала, в том числе Палермский протокол – протокол по предупреждению и пресечению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. По статистическим данным Генеральной прокуратуры и МВД, ежегодно число зарегистрированных преступлений, связанных с торговлей людьми, падает», - заявил Тастемир Абишев в кулуарах Дома министерств, перед заседанием Экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Он привел соответствующие примеры.

«К примеру, за 3 года зарегистрировано 1,1 тысяч преступлений и осуждено всего 242 человека, в 2020 году за 9 месяцев осуждено всего 30 лиц. На это Госдепартамент США и кризисные центры нашей страны обратили особое внимание. И как отметил Госдеп США в своем докладе, в Казахстане те работы, которые предпринимаются в сфере борьбы с торговлей людьми не соответствуют обстоятельствам дела, и рекомендовал Казахстану усилить работу в данной сфере, в частности по выявлению уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, а также по оказанию специальной социальной помощи жертвам торговли людьми в Казахстане», - заключил спикер.