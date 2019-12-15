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Торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила $16645,3 млн

15 Декабря 2019 08:19
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Торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила $16645,3 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В январе-октябре этого взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 16645,3 млн долларов США, что на 0,3% больше, чем в январе-октябре 2018 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В январе-октябре этого года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 16645,3 млн. долларов США, что на 0,3% больше, чем в январе-октябре 2018г., том числе экспорт – 4963,6 млн. долларов США (уменьшился на 1,8%), импорт – 11681,7 млн. долларов США (увеличился на 1,3%)», - отметили в Комитете статистики Министерства национальной экономики РК.

По информации, в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,3%, Кыргызскую Республику – 4%, Республику Беларусь – 3,6%, Республику Армения – 0,1%.

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Ключевые слова: Экономика, ЕАЭС,
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Гульмира Байзакова

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