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    13:27, 23 Август 2023 | GMT +6

    Торговля и образование: в каких сферах предпочитают работать казахстанцы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Больше всего казахстанцев заняты в сфере торговли, образования и промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики РК.

    Во II квартале текущего года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9,6 млн человек

    Из них:

    по найму – 6,9 млн человек, самостоятельно занятые – 2,2 млн человек.

    Доля занятых по сферам:

    · торговля – 16,6%

    · образование – 12,9%

    · промышленность – 12,3%

    · сельское хозяйство – 12,2%

    · строительство – 7,1%

    · транспорт и складирование – 7%

    · здравоохранение и социальное обслуживание – 6,2%

    · госуправление и оборона; обязательное социальное обеспечение – 5,8%

    · прочие виды услуг – 3,9%

    · профессиональная, научная и техническая деятельность – 3,1%

    · административное и вспомогательное обслуживание – 3%

    · услуги по проживанию и питанию – 2,4%

    · финансовая и страховая деятельность – 2,2%

    · информация и связь – 2%

    · операции с недвижимым имуществом – 1,6%

    · искусство, развлечения и отдых – 1,5%

    По сравнению со вторым кварталом прошлого года спад численности работников наблюдается в сферах сельского хозяйства – на 19 тысяч человек, операций с недвижимостью – 18,9 тысяч человек, строительства – на 9,5 тысяч человек, промышленности – 7 тысяч человек, административного и вспомогательного обслуживания – на 6,4 тысячи человек, искусства и развлечения – на 6,3 тысяч человек. Во всех остальных отраслях численность работников увеличилась.


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