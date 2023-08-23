Торговля и образование: в каких сферах предпочитают работать казахстанцы
Во II квартале текущего года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9,6 млн человек
Из них:
по найму – 6,9 млн человек, самостоятельно занятые – 2,2 млн человек.
Доля занятых по сферам:
· торговля – 16,6%
· образование – 12,9%
· промышленность – 12,3%
· сельское хозяйство – 12,2%
· строительство – 7,1%
· транспорт и складирование – 7%
· здравоохранение и социальное обслуживание – 6,2%
· госуправление и оборона; обязательное социальное обеспечение – 5,8%
· прочие виды услуг – 3,9%
· профессиональная, научная и техническая деятельность – 3,1%
· административное и вспомогательное обслуживание – 3%
· услуги по проживанию и питанию – 2,4%
· финансовая и страховая деятельность – 2,2%
· информация и связь – 2%
· операции с недвижимым имуществом – 1,6%
· искусство, развлечения и отдых – 1,5%
По сравнению со вторым кварталом прошлого года спад численности работников наблюдается в сферах сельского хозяйства – на 19 тысяч человек, операций с недвижимостью – 18,9 тысяч человек, строительства – на 9,5 тысяч человек, промышленности – 7 тысяч человек, административного и вспомогательного обслуживания – на 6,4 тысячи человек, искусства и развлечения – на 6,3 тысяч человек. Во всех остальных отраслях численность работников увеличилась.