Торговля и образование: в каких сферах предпочитают работать казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Больше всего казахстанцев заняты в сфере торговли, образования и промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики РК.

Во II квартале текущего года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9,6 млн человек

Из них:

по найму – 6,9 млн человек, самостоятельно занятые – 2,2 млн человек.

Доля занятых по сферам:

· торговля – 16,6%

· образование – 12,9%

· промышленность – 12,3%

· сельское хозяйство – 12,2%

· строительство – 7,1%

· транспорт и складирование – 7%

· здравоохранение и социальное обслуживание – 6,2%

· госуправление и оборона; обязательное социальное обеспечение – 5,8%

· прочие виды услуг – 3,9%

· профессиональная, научная и техническая деятельность – 3,1%

· административное и вспомогательное обслуживание – 3%

· услуги по проживанию и питанию – 2,4%

· финансовая и страховая деятельность – 2,2%

· информация и связь – 2%

· операции с недвижимым имуществом – 1,6%

· искусство, развлечения и отдых – 1,5%

По сравнению со вторым кварталом прошлого года спад численности работников наблюдается в сферах сельского хозяйства – на 19 тысяч человек, операций с недвижимостью – 18,9 тысяч человек, строительства – на 9,5 тысяч человек, промышленности – 7 тысяч человек, административного и вспомогательного обслуживания – на 6,4 тысячи человек, искусства и развлечения – на 6,3 тысяч человек. Во всех остальных отраслях численность работников увеличилась.