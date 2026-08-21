Торговые дома за 5 млрд тенге строят в Кызылординской области

В Кызылорде реализуются проекты по модернизации торговой инфраструктуры. В рамках Дорожной карты по модернизации рынков ведется строительство новых торговых домов на рынках «Сыбаға», «Асбол» и «Талғат» общей стоимостью 5 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Обновленный рынок «Талғат» в ближайшее время планируют ввести в эксплуатацию. Работы по модернизации остальных объектов намерены завершить до конца года.

Инвестиционная активность в сфере торговли региона также демонстрирует положительную динамику. По данным Бюро национальной статистики, в январе–июне 2026 года объем инвестиций в основной капитал в сфере торговли составил 21,6 млрд тенге.

В регионе также проводится информационно-разъяснительная работа с предпринимателями по вопросам соблюдения законодательства и ответственности за необоснованное повышение цен на социально значимые продовольственные товары.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

По итогам первых шести месяцев 2026 года средний индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 101,3%. Это на 0,6 процентного пункта ниже республиканского показателя.

С начала года в области снизились цены на восемь видов социально значимых продовольственных товаров. В частности, подешевели рис, гречневая крупа, рыба, сыр, яйца, подсолнечное масло, огурцы и помидоры.

Для недопущения необоснованного роста цен и обеспечения соблюдения торгового законодательства департамент проводит контрольные мероприятия. За шесть месяцев проверки охватили 113 субъектов предпринимательства. Нарушения выявлены у 86 из них.

В числе нарушений — несоблюдение установленной 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, а также ненадлежащее оформление ценников.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

По итогам проверок в соответствии со статьей 204-4 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях к 44 субъектам предпринимательства применены административные взыскания. Общая сумма штрафов составила 1 млн 329 тыс. тенге. Также предпринимателям выданы соответствующие предписания.

Кроме того, за ненадлежащее оформление цен на товары 42 субъекта предпринимательства привлечены к ответственности по статье 193-4 КоАП РК. Общая сумма штрафов составила 544 тыс. тенге.

Как сообщал ранее Kazinform, цены на 20 социально значимых продуктов снизили в Костанайской области.