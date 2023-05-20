Торговца «синтетикой» задержали полицейские Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские области при координации прокуратуры провели спецоперацию с задержанием 51-летнего торговца «синтетикой». Мужчина ранее судим за правонарушение, связанное с хранением и сбытом наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В его частном доме, расположенном в селе Ескелды Каратальского района, стражи порядка выкорчевали с участка 108 кустов культивируемой марихуаны. Там же были обнаружены заготовленные 40 высушенных кустов конопли, свертки с наркотиками, в том числе синтетического происхождения и различные приспособления для их употребления.

Подозреваемый помещен под стражу в ИВС. Расследование проводится по двум статьям уголовного законодательства, предусматривающие сбыт, хранение синтетических наркотиков, а также культивирование наркосодержащих растений.