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Торговца «синтетикой» задержали полицейские Жетысуской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2023, 13:40
Торговца «синтетикой» задержали полицейские Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские области при координации прокуратуры провели спецоперацию с задержанием 51-летнего торговца «синтетикой». Мужчина ранее судим за правонарушение, связанное с хранением и сбытом наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В его частном доме, расположенном в селе Ескелды Каратальского района, стражи порядка выкорчевали с участка 108 кустов культивируемой марихуаны. Там же были обнаружены заготовленные 40 высушенных кустов конопли, свертки с наркотиками, в том числе синтетического происхождения и различные приспособления для их употребления.

Подозреваемый помещен под стражу в ИВС. Расследование проводится по двум статьям уголовного законодательства, предусматривающие сбыт, хранение синтетических наркотиков, а также культивирование наркосодержащих растений.


Борьба с преступностью   МВД РК   Борьба с наркотиками   Жетысуская область  
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