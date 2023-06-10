Торговая миссия США прибыла в Казахстан с официальным визитом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Cостоялся первый визит сертифицированной американской торговой миссии в Казахстан, организованного Торговой палатой, Министерством торговли США, а также Посольством РК в США, с участием более 20 крупнейших американских компаний, включая ExxonMobil, Boeing, GE, Baker Hughes, Citibank, Google, Microsoft и Apple, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

В рамках программы пребывания бизнес-делегация приняла участие в Казахстанско-американском инвестиционном круглом столе, заседании Совета по иностранным инвестициям при Президенте РК, Международном форуме Астана и Astana Finance Days, организуемом МФЦА, а также провела встречи в форматах G2B и B2B.

Основной целью миссии является укрепление и усиление инвестиционных и торговых связей между РК и США в продолжение казахстанско-американского круглого стола, прошедшего в прошлом году в Нью-Йорке под председательством Главы государства.

Состоявшийся круглый стол позволил участникам обсудить проработку действующих инвестиционных проектов и перспективы наращивания инвестиций в страну в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство и цифровая экономика.

Члены бизнес-делегации высоко оценили усилия Правительства РК по созданию благоприятного инвестиционного климата в стране и особо отметили наличие потенциала для реализации инвестиционных инициатив.

Вместе с тем, участники с удовлетворением отметили положительную динамику роста взаимной торговли. Так, товарооборот за 2022 год достиг рекордного уровня и составил 3,05 млрд долларов США, что на 37% больше, чем за предыдущий год. Валовый приток ПИИ США в РК по итогам 2022 года вырос на 82% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 5,1 млрд долларов США.

Со своей стороны, старший вице-президент Торговой палаты США Хуш Чокси выразил глубокую заинтересованность в расширении присутствия американских компаний на казахстанском рынке.

Обсуждение дальнейших мер по совершенствованию инвестиционного климата РК стало основным фокусом на встречах торговой миссии с руководителями госорганов РК, такими как Министр национальной экономики Алибек Куантыров, Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, Министр энергетики Алмасадам Саткалиев и Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Наряду с визитом в МФЦА и Astana Hub состоялись отдельные переговоры с управляющим МФЦА Ренатом Бектуровым, Заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым и Вице-министром торговли и интеграции РК Кайратом Торебаевым.