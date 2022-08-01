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Торговавший наркотиками интернет-магазин раскрыли полицейские
1 Августа 2022 11:54

Торговавший наркотиками интернет-магазин раскрыли полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 150 доз мефедрона обнаружили полицейские в квартире наркоторговцев. Об этом сообщила представитель МВД Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Столичными полицейскими пресечена работа интернет-магазина в мессенджере Telegram, через который семейным «подрядом» реализовывались наркотики в особо крупном размере на территории столицы. Интернет-магазин попал в сферу внимания полицейских при мониторинге социальных сетей», - сказала Актоты Боранова на брифинге в МВД.

После установления личности администратора сайта, было организовано наблюдение за ним, чтобы установить все возможные связи с поставщиками и «закладчиками» наркотиков.

Задержание проводилось сразу по двум адресам. Владелец магазина был задержан с поличным во время закладки синтетических наркотиков. В момент задержания в машине было обнаружено 60 свертков с мефедроном, приготовленных к продаже.

Наркотики для конспирации при возможном задержании были спрятаны в помятой жестяной пивной банке, которая валялась на полу автомобиля.

«Одновременно на квартире была задержана сожительница наркоторговца, которая участвовала в распространении наркотиков как администратор сайта. При обыске по месту жительства было изъято еще 157 расфасованных доз мефедрона, пластиковые лотки с наркотиком, а также 886 желатиновых капсул со смолой каннабиса. К вещественным доказательствам приобщены найденные на месте электронные весы, упаковочная тара, мерные ложки – все, что необходимо для расфасовки наркотиков», - добавила спикер.

В результате одновременных задержаний у супругов изъято более 3 килограммов «синтетического» наркотика мефедрона и 260 граммов смолы каннабиса. Таким образом, на улицы города удалось не допустить более 10 тыс. доз наркотиков.

«Установлен канал поставки мефедрона в столицу, прорабатываются связи преступников с лицами, причастными к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы. Возбуждено уголовное дело по статье 297 части 3 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере посредством использования электронных информационных ресурсов». Наказание предусматривает наказание лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества», - заключила А. Боранова.



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