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Торговал наркотиками возле сауны мужчина в Уральске

25 Августа 2021 17:09
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Торговал наркотиками возле сауны мужчина в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции задержали жителя Уральска за сбыт наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в одной из саун города, расположенной по улице Багбан, был задержан 61-летний мужчина, который незаконно сбыл пакетик с веществом растительного происхождения.

Согласно заключению эксперта изъятое вещество является марихуаной высушенной весом 4,02 грамма.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 297 части 1 УК РК (Незаконный сбыт наркосодержащих средств). Задержанный водворен в ИВС.


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#Западно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Борьба с наркотиками  
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