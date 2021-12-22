Торги по передаче аэропорта Актобе в доверительное управление не состоялись

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Торги по передаче международного аэропорта Актобе в доверительное управление с правом выкупа признаны несостоявшимися, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил председатель правления аэропорта Дастан Малиев, на момент начала торгов не было заявок.

«Торги по передаче аэропорта в доверительное управление с правом выкупа признали несостоявшимися, на момент начала торгов не было заявок», - сказал председатель правления аэропорта Дастан Малиев.

Как известно ранее аэропорт был выставлен на торги для передачи в доверительное управление сроком на три года с последующим правом выкупа. Стоимость аэропорта со всем имуществом была оценена в 7,3 млрд тенге. Новый инвестор согласно требованиям должен был выполнить ряд условий, в том числе произвести капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. В случае выполнения своих обязательств и эффективного управления аэропортом в течение тех лет, инвестор смог бы его выкупить. Однако заявок на участие в торгах попросту не поступило.