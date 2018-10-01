Торегали Тореали переосмыслил свою жизнь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Популярный казахстанский певец и поэт Торегали Тореали попал в параллельную реальность и переосмыслил свое отношение к жизни. Правда, только по сюжету фильма «Ұлы дала комедиясы» со своим участием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комедийным фильмом о себе любимом порадовал себя казахстанский певец и поэт Торегали Тореали на день рождения. По сюжету, ТТТ ведет себя нагло, кричит на свою помощницу Мадину, и даже к собственной семье относится с пренебрежением - не хочет отметить свой день рождения с мамой и папой, а едет в клуб. Там ему встречается некий молодой парень, который пытается образумить певца, но тот в качестве подачки дарит ему свои часы. На утро Торегали просыпается в мире, где он никто, живет на съемной квартире, а его помощница теперь его жена. Впереди - долгий путь переосмысления своих поступков и попытки найти выход в реальный мир.

«Стать в один момент хорошим человеком в жизни трудно, но вот так вот перевоплотиться из плохого в хорошего человека в рамках одной роли - легко. Кому как. Я с вами вместе всегда, и мне очень приятно ощущать поддержку народа. 23 дня снималось кино, но с перерывами съемочный процесс занял месяц. В фильме есть размышления о том, какую пищу есть. Один человек думает, что бы съесть, другой - лишь бы что съесть. В любом случае, мне кажется, надо с благодарностью относиться к тому, что употребляешь в пищу», - сказал Торегали Тореали.



Сценарист Саид Шахисламулы пояснил, что над воплощением идеи работали более года.

«Сценарий писали 3 месяца. В 2017 году в апреле начал писать сценарий, в июне закончил. Потом почти год текст находился в работе у режиссера Дархана Саркенова. В 2018 году прошли съемки. Торегали постоянно был рядом, смотрел сценарий, вмешивался, свои диалоги подправлял, дописывал, благодаря этому, считаю, получилось достоверно. Правда, были такие эпизоды, которые он запретил выдавать на экран. Но от этого история не пострадала. Для нас важно, что скажет народ», - рассказал Саид Шахисламулы.



Мадина Оспан играет в сериалах, проектах, действующая актриса в театре своего педагога Асанали Ашимова в Академии имени Жургенова. Но в фильме «Ұлы дала комедиясы» девушке пришлось играть жену Торегали Тореали.



«Играть его жену, ассисента не было сложно. Он - творческий человек, певец, поэт, актер. В этом плане никаких проблем не было, съемки проходили легко. Мы друг друга дополняли, каждый день приходили с какими-то идеями, чтобы не было типично. Конфликтов не было, все прошло на одном дыхании, царила атмосфера дружелюбная. Многие знают Торегали как артиста, где-то даже скандального, но на самом деле он - другой, очень добрый, ранимый, разногласий не было. С этой командой было комфортно работать. Пока не смотрела на себя строго, не искала ошибки», - рассказала Мадина Оспан.





