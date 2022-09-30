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Торегали Тореали объяснил, почему ударил мужчину в Алматинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Сентября 2022, 21:05
Торегали Тореали объяснил, почему ударил мужчину в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Находясь в изоляторе временного содержания, Торегали Тореали поделился своей версией сложившейся ситуации на Кольсае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По его словам, конфликт начался во время съемок нового клипа. Мужчина смотрел в его сторону и, тем самым, якобы, мешал работе. Далее словесная перепалка закончилась рукоприкладством со стороны певца.

Также на видео из соцсетей видно, как артист выразился нецензурной бранью.

Правонарушение зарегистрировано по ст.293 УК РК «Хулиганство».

29 сентября в ходе мониторинга социальных сетей установлено видео в социальных сетях с участием певца Торегали Тореали. Инцидент произошел 28 сентября на территории Национального парка «Кольсайские озера», расположенного в Кегенском районе Алматинской области. Правонарушение зарегистрировано по признакам состава преступления, предусмотренного ст.293 УК РК «Хулиганство».

Фото: polisia.kz



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