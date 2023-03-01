Топовый бой Шавката Рахмонова в UFC состоится 5 марта в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Утром в воскресенье, 5 марта, казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) выступит на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рахмонову будет противостоять американский файтер Джефф Нил (15-4). Этот поединок пройдет в главном карде и начнется ориентировочно в 09:40 по астанинскому времени.

В своем последнем бою Шавкат Рахмонов победил сабмишном во втором раунде американца Нила Мэгни (27-10), а Джефф Нил нокаутировал в третьем раунде бразильского бойца Висенте Луке (21-9-1).

Ранее сообщалось, что Шавкат Рахмонов назвал дату следующего боя в UFC и имя соперника. Соперники должны были подраться 14 января, однако Нил получил травму и был вынужден сняться с турнира. В Instagram Шавкат сказал, что поединок с представителем США состоится в марте.