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    13:54, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    Топовый боец UFC будет представлять Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный российский файтер UFC Мовсар Евлоев (15-0) объявил, что теперь будет представлять Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Будучи ингушом, я в первую очередь представляю в UFC свой малый народ. Безусловно, я также представляю Российскую Федерацию, так как являюсь гражданином России.

    Как Вы знаете для любого вайнаха, Казахстан является второй родиной. Я рад представившейся возможности внести свой личный вклад в укреплении дружеских, братских отношений вайнахского и казахского народов, которые сложились благодаря нашим предкам и предстоит нести нам молодому поколению наших народов.

    С сегодняшнего дня я также представляю Казахстан в составе команды Arlan MMA Pro Team. Эта команда помогает многим спортсменам. Команда предложила мне хорошие условия, однако по милости Всевышнего, у меня всего достаточно и выступление в этой команде для меня в первую очередь дело братства, и поэтому я решил представлять клуб Arlan MMA Pro Team на безвозмездной основе.

    «Пәлен жерде алтын бар, өз жеріндей қайда бар». Казахская пословица гласит: «Где-то золота много и все же, родина без золота дороже». Благодарю Кенеса Ракишева, Сандро Галинского, Дорхана и всех причастных за ту работу, которую они делают! Алга, Казахстан!», — написал Евлоев в сети Instagram.


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