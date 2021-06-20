Топовый боец UFC будет представлять Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный российский файтер UFC Мовсар Евлоев (15-0) объявил, что теперь будет представлять Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Будучи ингушом, я в первую очередь представляю в UFC свой малый народ. Безусловно, я также представляю Российскую Федерацию, так как являюсь гражданином России.

Как Вы знаете для любого вайнаха, Казахстан является второй родиной. Я рад представившейся возможности внести свой личный вклад в укреплении дружеских, братских отношений вайнахского и казахского народов, которые сложились благодаря нашим предкам и предстоит нести нам молодому поколению наших народов.

С сегодняшнего дня я также представляю Казахстан в составе команды Arlan MMA Pro Team. Эта команда помогает многим спортсменам. Команда предложила мне хорошие условия, однако по милости Всевышнего, у меня всего достаточно и выступление в этой команде для меня в первую очередь дело братства, и поэтому я решил представлять клуб Arlan MMA Pro Team на безвозмездной основе.

«Пәлен жерде алтын бар, өз жеріндей қайда бар». Казахская пословица гласит: «Где-то золота много и все же, родина без золота дороже». Благодарю Кенеса Ракишева, Сандро Галинского, Дорхана и всех причастных за ту работу, которую они делают! Алга, Казахстан!», — написал Евлоев в сети Instagram.