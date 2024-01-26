Топовые казахстанские боксеры выступят на крупном международном турнире

29 января в Ла-Нусии (Испания) начнется международный турнир по боксу Boxam, на котором будет представлена и сборная Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

- В состав казахстанской команды, помимо прочих, входят чемпионки мира Назым Кызайбай (50 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг), а также чемпионки Азии Карина Ибрагимова (57 кг) и Мадина Нуршаева (70 кг), — сообщили в пресс-службе Азиатской конфедерации бокса.

Также на турнире выступит главный конкурент Казахстана — сборная Узбекистана.

- Узбекистан отобрал восемь боксеров в тех четырех весовых категориях, по два в каждом дивизионе, где страна еще не смогла пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Среди них Руслан Абдуллаев (63,5 кг) и Асадхуджа Муйдинхуджаев (71 кг) являются действующими чемпионами мира, но турнир по боксу также станет для них отборочным перед первой мировой квалификацией, — отмечают в ASBC.