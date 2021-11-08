+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: -0 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Топором зарубили мужчину в ходе драки в Мангистауской области

8 Ноября 2021 14:45
Поделиться:
Топором зарубили мужчину в ходе драки в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мунайлинском районе в селе Баскудук произошла драка с применением топора, в результате которой погиб мужчина. В департаменте полиции сообщили подробности трагедии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Новости по теме
На более 70 млн тенге причинили ущерб костанайцам интернет-мошенники
Работы по разбору завалов ведутся на месте взрыва в Актау Два брата грабили прохожих в Алматы Группу серийных воров задержали в Атырау

«Вызов поступил 6 ноября в 20:25 на пульт дежурного 102 отдела полиции Мунайлинского района о том, что обнаружен труп мужчины в селе Баскудук на улице Берекет. На вызов прибыла следственная оперативная группа, двое подозреваемых в убийстве на месте были задержаны. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство). Подозреваемые в данный момент водворены в изолятор временного содержания, по данному факту ведётся расследование», - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #Происшествия   #Видео   #Мангистауская область   #МВД РК   #Регионы   #Криминал  
Поделиться:
Новости по теме
На более 70 млн тенге причинили ущерб костанайцам интернет-мошенники
Работы по разбору завалов ведутся на месте взрыва в Актау
Два брата грабили прохожих в Алматы
Группу серийных воров задержали в Атырау
Популярное
1 Согласованный митинг прошёл в Нур-Султане
2 Сакен Бибосынов хотел отыграться за Токио - тренер Мырзагали Айтжанов
3 Трагедия на шахте «Абайская»: семьям погибших выплатят 10-летнее денежное содержание
4 При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
5 1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
6 Зарплату повысят полицейским в Казахстане
Читайте также
Количество пожаров в жилых домах снизилось на 20% в Казахстане
Два брата грабили прохожих в Алматы
Согласованный митинг прошёл в Нур-Султане
Сакен Бибосынов хотел отыграться за Токио - тренер Мырзагали Айтжанов
Трагедия на шахте «Абайская»: семьям погибших выплатят 10-летнее денежное содержание
При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Зарплату повысят полицейским в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив