Топором зарубили мужчину в ходе драки в Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мунайлинском районе в селе Баскудук произошла драка с применением топора, в результате которой погиб мужчина. В департаменте полиции сообщили подробности трагедии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.
«Вызов поступил 6 ноября в 20:25 на пульт дежурного 102 отдела полиции Мунайлинского района о том, что обнаружен труп мужчины в селе Баскудук на улице Берекет. На вызов прибыла следственная оперативная группа, двое подозреваемых в убийстве на месте были задержаны. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство). Подозреваемые в данный момент водворены в изолятор временного содержания, по данному факту ведётся расследование», - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
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