Тополя незаконно вырубили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении зеленой экономики Алматы прокомментировали вырубку деревьев на пересечении улиц Гагарина и Березовского, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По этому адресу произошла незаконная вырубка трех тополей. Заявление на снос в управление зеленой экономики Алматы не поступало, соответственно, УЗЭ разрешение не выдавало. По данным природоохранной прокуратуры, составлен административный протокол на физическое лицо по статье 386 КоАП РК «Нарушение правил содержания и защиты зелёных насаждений» и выписан штраф», - сообщили в управлении.

В рамках компенсационных работ будут посажены саженцы на землях общего пользования. Место посадки определит управление зеленой экономики Алматы.

В Алматы вырубка деревьев часто вызывает общественный резонанс. Напомним, в ночь на 23 ноября возле ТД «Sulpak» на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев. Позже подрядчики были оштрафованы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента и общественности. Президент РК поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.

Сейчас дело по вырубке деревьев у ТД «Sulpak» поступило в суд.