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    10:47, 11 Март 2021 | GMT +6

    Тополя незаконно вырубили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении зеленой экономики Алматы прокомментировали вырубку деревьев на пересечении улиц Гагарина и Березовского, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По этому адресу произошла незаконная вырубка трех тополей. Заявление на снос в управление зеленой экономики Алматы не поступало, соответственно, УЗЭ разрешение не выдавало. По данным природоохранной прокуратуры, составлен административный протокол на физическое лицо по статье 386 КоАП РК «Нарушение правил содержания и защиты зелёных насаждений» и выписан штраф», - сообщили в управлении.

    В рамках компенсационных работ будут посажены саженцы на землях общего пользования. Место посадки определит управление зеленой экономики Алматы.

    В Алматы вырубка деревьев часто вызывает общественный резонанс. Напомним, в ночь на 23 ноября возле ТД «Sulpak» на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев. Позже подрядчики были оштрафованы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

    Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента и общественности. Президент РК поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.

    Сейчас дело по вырубке деревьев у ТД «Sulpak» поступило в суд.


    Теги:
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