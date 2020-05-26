Тополиный пух стал причиной нескольких пожаров в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пять раз за полдня пожарные Караганды выезжали тушить пожары, которые возникли из-за воспламенения тополиного пуха. В результате одного подобного случая пострадал автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В результате сухой и жаркой погоды участились случаи горения мусора, травы на отрытой территории. Это также связано с обилием тополиного пуха на улицах городов.

В Караганде пожарные подразделения только за первую половину вчерашнего дня выезжали 5 раз на горение мусора и пуха.

В одном случае при горении мусора и пуха от воздействия высокой температуры поврежден бампер автомобиля, припаркованного во дворе дома по улице Ермекова. Площадь произошедших пожаров от одного квадратного метра до 20.

«Тополиный пух легко воспламеняется, горит как порох – моментально, во всех направлениях. Огонь, распространяясь по тополиному пуху, переходит на горючие материалы, возникает угроза жилым домам, автотранспорту, строениям. В летний пожароопасный период необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности. От тополиной метели никуда не скрыться. Лучший способ борьбы с ним – поливать пух водой и сгребать его в кучи. И ни в коем случае не сжигать!», - пояснили в ДЧС Карагандинской области.

Для предотвращения возгораний рекомендуется проводить ежедневную уборку и проливку мест скопления пуха. Пресекать любые игры детей, связанных с поджиганием пуха. Не бросать непотушенные спички и сигареты.