Топливозаправщик загорелся на трассе в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В поселке Жибек Жолы огнеборцы двух регионов тушат возгорание топливозаправщика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.

На месте ЧС происходит открытое горение топливозаправщика, который, полностью охвачен огнем.

Пожарные города Нур-Султан и Акмолинской области предпринимают оперативные действия для тушения пожара.

«На месте работают 3 единицы пожарных автоцистерн из них две из города Нурсултан и 1 из поселка Аршалы, 17 человек личного состава.

Трасса перекрыта сотрудниками ДП. Оперативными действиями пожарных в 19:21 пожар локализован, угроза взрыва ликвидирована. Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара устанавливается», - говорится в сообщении ДЧС столицы.







