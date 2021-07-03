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    20:52, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Топливозаправщик загорелся на трассе в Акмолинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В поселке Жибек Жолы огнеборцы двух регионов тушат возгорание топливозаправщика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.

    На месте ЧС происходит открытое горение топливозаправщика, который, полностью охвачен огнем.

    Пожарные города Нур-Султан и Акмолинской области предпринимают оперативные действия для тушения пожара.

    «На месте работают 3 единицы пожарных автоцистерн из них две из города Нурсултан и 1 из поселка Аршалы, 17 человек личного состава.

    Трасса перекрыта сотрудниками ДП. Оперативными действиями пожарных в 19:21 пожар локализован, угроза взрыва ликвидирована. Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара устанавливается», - говорится в сообщении ДЧС столицы.





    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Астана Акимат Видео Происшествия Акмолинская область
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