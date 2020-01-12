Топливо на АЗС в Беларуси с 12 января подорожало

МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 12 января увеличивается на 1 копейку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,66 (296 тенге), АИ-95-К5-Евро - Br1,76 (313,8 тенге), АИ-98-К5-Евро - Br1,98 (353 тенге), ДТ - Br1,76 (313, 8 тенге).

Как пояснили в концерне, изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти.