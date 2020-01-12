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Топливо на АЗС в Беларуси с 12 января подорожало

12 Января 2020 17:05
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Топливо на АЗС в Беларуси с 12 января подорожало

МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 12 января увеличивается на 1 копейку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

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Как пояснили в концерне, изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти.


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Ключевые слова: Беларусь, Нефть,
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