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Топливо на АЗС в Беларуси с 12 января подорожало
12 Января 2020 17:05
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МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 12 января увеличивается на 1 копейку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.
Новости по темеНасколько подорожает бензин в Казахстане, рассказали в МНЭ АНПЗ впервые начал экспорт автомобильного бензина класса К5 Более 40 тысяч тонн автобензина экспортировал Казахстан
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,66 (296 тенге), АИ-95-К5-Евро - Br1,76 (313,8 тенге), АИ-98-К5-Евро - Br1,98 (353 тенге), ДТ - Br1,76 (313, 8 тенге).
Как пояснили в концерне, изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти.
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