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    16:36, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Топливный кризис пришел не сегодня – Магзум Мирзагалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Магзум Мирзагалиев прокомментировал проблемы с топливом в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Топливный кризис, который мы сейчас имеем, он пришел не сегодня. У нас начали очень сильно снижаться запасы с августа месяца. Плюс к этому наложились уборочные работы и, соответственно, мы имеем низкие запасы на нефтебазах страны», - сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в Правительстве.

    Он назвал причины топливного кризиса.

    «В чем причина? Первая причина – как бы банально ни звучало, это, конечно, вопрос ценовой разницы между нами и пограничными или приграничными странами. Так, у нас разница с Казахстаном и Россией по солярке доходит до 90 тенге. По сравнению с нашими южными соседями – Узбекистаном, Кыргызстаном – разница достигает порядка 70-80 тенге», - отметил министр.

    «Чем мы сейчас занимаемся, чтобы решить эту проблему? Одним из первых моих решений было направить заместителя, который занимается вопросами обеспечения соляркой, в Москву. Он туда поехал с нашими основными сетями, провели переговоры с заводами, в министерстве энергетики России. И начали сейчас уже завозить солярку из России. Если с 1 по 20 сентября к нам зашло всего 5 тысяч тонн, за последнюю неделю уже порядка 15 тысяч тонн импортной солярки мы смогли завезти», - заключил М. Мирзагалиев.

    Теги:
    Правительство Нефть/газ Правительство РК Минэнерго РК Энергетика Нефть Экономика
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