Топливный кризис пришел не сегодня – Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Магзум Мирзагалиев прокомментировал проблемы с топливом в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Топливный кризис, который мы сейчас имеем, он пришел не сегодня. У нас начали очень сильно снижаться запасы с августа месяца. Плюс к этому наложились уборочные работы и, соответственно, мы имеем низкие запасы на нефтебазах страны», - сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в Правительстве.

Он назвал причины топливного кризиса.

«В чем причина? Первая причина – как бы банально ни звучало, это, конечно, вопрос ценовой разницы между нами и пограничными или приграничными странами. Так, у нас разница с Казахстаном и Россией по солярке доходит до 90 тенге. По сравнению с нашими южными соседями – Узбекистаном, Кыргызстаном – разница достигает порядка 70-80 тенге», - отметил министр.

«Чем мы сейчас занимаемся, чтобы решить эту проблему? Одним из первых моих решений было направить заместителя, который занимается вопросами обеспечения соляркой, в Москву. Он туда поехал с нашими основными сетями, провели переговоры с заводами, в министерстве энергетики России. И начали сейчас уже завозить солярку из России. Если с 1 по 20 сентября к нам зашло всего 5 тысяч тонн, за последнюю неделю уже порядка 15 тысяч тонн импортной солярки мы смогли завезти», - заключил М. Мирзагалиев.