Топ-менеджеры мировых СМИ примут участие в Astana Media Week-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 и 28 сентября состоится ежегодное событие «Astana Media Week-2021». В ходе AMW-2021 члены международного медиасообщества поднимут актуальные вопросы информационной повестки. Свое участие в мероприятии подтвердили топ-менеджеры авторитетных мировых СМИ, представители государственного аппарата, известные журналисты, документалисты и блогеры США, Великобритании, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Astana Media Week-2021 – это пятое ежегодное событие для наиболее жизнеспособных идей, авангардных решений, прогрессивных мнений. Место, где оспариваются и отстаиваются точки зрения людьми, которые стремятся сделать картину мира чуть яснее.

«Astana Media Week. 2021-й: фактыиэмоции»

Спустя чуть более полутора лет мы привыкли жить в реалиях пандемии Covid-2019, но продолжаем испытывать ее побочные эффекты во всех сферах. Она коснулась каждого из нас, и уже никого не может оставить равнодушным.

Astana Media Week-2021 продлится два дня. События AMW-2021 запланированы и на онлайн, и на офлайн-площадках. Так, в онлайн состоятся круглый стол «Документальное кино: опыт и перспективы» и конференция «Стратегия развития медиа». К обсуждениям в этих событиях подключатся спикеры из 5 стран. Экспертов, медиаменеджеров, журналистов и лидеров общественного мнения соберут круглые столы «Особенности освещения острых социальных тем» и «Будущее казахоязычных издательств».

В один из дней организаторы Astana Media Week проведут Formats Day – закрытое событие, в котором презентации проведут представители крупнейших в мире компаний-дистрибьюторов телепродукции. Участники Formats Day получат возможность стать партнерами лидирующих производителей видеоконтента.

В программе этого события будет опубликована и серия мастер-классов от ведущих специалистов в создании теле-, радиопроектов, руководителей новостных редакций, пресс-служб, блогеров. Хедлайнером в части обучающего контента выступит Радислав Гандапас - бизнес тренер, президент Ассоциации спикеров СНГ.

В ходе предстоящего события выступления представят: Жан Филипп Де Тендер, заместитель генерального директора/директор по СМИ ЕВС (Европейский Вещательный Союз); Вадим Такменёв, заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ»; Андрей Писарев, директор дирекции социальных и публицистических программ; Брент Хофман, доцент в Школе журналистики, медиа, интегрированных маркетинговых коммуникаций Medill; Шахида Туляганова, военный корреспондент, продюсер, режиссер и многие другие.

Свои мастер-классы готовы представить:

· Брент Хафман, доцент Школы журналистики Медилла, писатель, режиссер документальных фильмов и телевизионных программ;

· Радислав Гандапас, автор книг и фильмов по лидерству, ораторскому искусству и личной эффективности;

· Руслан Алишев, директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК;

· Серик Акишев, продюсер, CEO SAFL Group;

· Аман Тасыган, автор Youtube-канала «Aman Tasygan Live».

Модераторами «Astana Media Week-2021» выступят:

· Ерлан Бекхожин, председатель правления АО «Агентство «Хабар»;

· Арманжан Байтасов, медиаменеджер, обладатель «Tan Media Group»;

· Рауан Кенжехан, журналист;

· Маржан Ельшибаева, журналист, общественный деятель;

· Ержан Сулейменов, медиаэксперт, медиатренер, продюсер;

· Динара Бисембина, директор телеканала «Хабар».

Полную программу «Astana Media Week-2021» вы сможете найти на официальном ресурсе astanamediaweek.kz. Новости события публикуются на страницах социальных сетей.