РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:08, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Топ-менеджеры мировых СМИ примут участие в Astana Media Week-2021

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 и 28 сентября состоится ежегодное событие «Astana Media Week-2021». В ходе AMW-2021 члены международного медиасообщества поднимут актуальные вопросы информационной повестки. Свое участие в мероприятии подтвердили топ-менеджеры авторитетных мировых СМИ, представители государственного аппарата, известные журналисты, документалисты и блогеры США, Великобритании, России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

    Astana Media Week-2021 – это пятое ежегодное событие для наиболее жизнеспособных идей, авангардных решений, прогрессивных мнений. Место, где оспариваются и отстаиваются точки зрения людьми, которые стремятся сделать картину мира чуть яснее.

    «Astana Media Week. 2021-й: фактыиэмоции»

    Спустя чуть более полутора лет мы привыкли жить в реалиях пандемии Covid-2019, но продолжаем испытывать ее побочные эффекты во всех сферах. Она коснулась каждого из нас, и уже никого не может оставить равнодушным.

    Astana Media Week-2021 продлится два дня. События AMW-2021 запланированы и на онлайн, и на офлайн-площадках. Так, в онлайн состоятся круглый стол «Документальное кино: опыт и перспективы» и конференция «Стратегия развития медиа». К обсуждениям в этих событиях подключатся спикеры из 5 стран. Экспертов, медиаменеджеров, журналистов и лидеров общественного мнения соберут круглые столы «Особенности освещения острых социальных тем» и «Будущее казахоязычных издательств».

    В один из дней организаторы Astana Media Week проведут Formats Day – закрытое событие, в котором презентации проведут представители крупнейших в мире компаний-дистрибьюторов телепродукции. Участники Formats Day получат возможность стать партнерами лидирующих производителей видеоконтента.

    В программе этого события будет опубликована и серия мастер-классов от ведущих специалистов в создании теле-, радиопроектов, руководителей новостных редакций, пресс-служб, блогеров. Хедлайнером в части обучающего контента выступит Радислав Гандапас - бизнес тренер, президент Ассоциации спикеров СНГ.

    В ходе предстоящего события выступления представят: Жан Филипп Де Тендер, заместитель генерального директора/директор по СМИ ЕВС (Европейский Вещательный Союз); Вадим Такменёв, заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ»; Андрей Писарев, директор дирекции социальных и публицистических программ; Брент Хофман, доцент в Школе журналистики, медиа, интегрированных маркетинговых коммуникаций Medill; Шахида Туляганова, военный корреспондент, продюсер, режиссер и многие другие.

    Свои мастер-классы готовы представить:

    · Брент Хафман, доцент Школы журналистики Медилла, писатель, режиссер документальных фильмов и телевизионных программ;

    · Радислав Гандапас, автор книг и фильмов по лидерству, ораторскому искусству и личной эффективности;

    · Руслан Алишев, директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК;

    · Серик Акишев, продюсер, CEO SAFL Group;

    · Аман Тасыган, автор Youtube-канала «Aman Tasygan Live».

    Модераторами «Astana Media Week-2021» выступят:

    · Ерлан Бекхожин, председатель правления АО «Агентство «Хабар»;

    · Арманжан Байтасов, медиаменеджер, обладатель «Tan Media Group»;

    · Рауан Кенжехан, журналист;

    · Маржан Ельшибаева, журналист, общественный деятель;

    · Ержан Сулейменов, медиаэксперт, медиатренер, продюсер;

    · Динара Бисембина, директор телеканала «Хабар».

    Полную программу «Astana Media Week-2021» вы сможете найти на официальном ресурсе astanamediaweek.kz. Новости события публикуются на страницах социальных сетей.


    Теги:
    СМИ
    Сейчас читают
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!