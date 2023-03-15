Топ-менеджеров сайта Kyzdar.Net и их помощников задержала полиция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством внутренних дел на территории республики пресечена деятельность преступной группы в составе 11 человек, которые посредством интернет-сайта Kyzdar.Net занимались онлайн-сводничеством, размещая рекламу лиц, занимающихся проституцией. Ежедневно они получали прибыль до 2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Установленный оборот денежных средств фигурантов составил свыше 8 млрд тенге (в среднем более 2 млрд тенге в год). На сайте размещено около 6000 объявлений интимного характера. Принятыми мерами по анкетам установлено и допрошено 150 лиц, которые показали, что систематически переводили денежные средства на счета топ-менеджеров сайта.

Согласно экспертизе, размещенные на сайте материалы относятся к произведениям порнографического характера, а также предназначены для поиска и получения платных интимных услуг.

По результатам проведенных в городах Астана, Алматы, Павлодар обысковых мероприятий изъято свыше 23 млн тенге, в том числе в криптовалюте, автомашины, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители. Назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 309 УК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество».

Совместно с заинтересованными государственными органами принимаются меры по блокировке доступа пользователей к веб-сайту. Общественная опасность данных деяний заключается в нарушении нравственности и создают условия для распространения проституции. Досудебное расследование продолжается.