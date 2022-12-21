Топ-клуб хочет купить четырех звезд ЧМ-2022 по футболу

21 Декабря 2022, 22:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Английский «Челси» заинтересован сразу в нескольких футболистах, проявивших себя на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тренерский штаб лондонского клуба интересуется четырьмя игрокамем: вратаря загребского «Динамо» и сборной Хорватии Домиником Ливаковичем, полузащитником «Брайтона» и сборной Аргентины Алексисом Мак Аллистером, хавбеком «Ювентуса» и сборной Франции Адриеном Рабьо и нападающим ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо.

«Челси» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Челси» проиграл четыре последних матча во всех турнирах, не забив при этом ни одного мяча.

Фото: sports.kz