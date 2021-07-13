ТОП-5 юных спортсменок Казахстана на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный олимпийский комитет РК составил ТОП-5 самых юных спортсменок, которые впервые попробуют побороться за восхождение на олимпийский пьедестал в Токио-2020, передает МИА «Казинформ».

Олимпийские игры – важнейшее событие в жизни каждого спортсмена. Место, где ты можешь показать всё, на что способен и чему научился. Выступление на таком масштабном соревновании всегда дается волнительнее любого пройденного ранее турнира. Особенно, если это твоя первая Олимпиада.

За последние несколько лет в спортивном мире произошла смена поколений и в игру медленно, но верно вступили «зумеры». Атлеты цифрового века не уступают в упорстве и трудолюбии, а некоторые из них уже готовы показать себя на главном старте четырехлетия. Казахстан в этом процессе не стал исключением, но стоит отметить, что среди лицензиатов поколения двухтысячных у нас преобладают девушки. Olympic.kz составил ТОП-5 самых юных спортсменок, которые впервые попробуют побороться за восхождение на олимпийский пьедестал в Токио-2020.

Алина Адилханова, художественная гимнастика

Самая юная представительница Казахстана на Олимпийских играх в Токио. Родилась 26 сентября 2001 года в Караганде. Алина впервые зашла в зал для занятий художественной гимнастикой в четыре года. Попав к своему первому тренеру Ольге Геннадьевне Михайловой, девушка влюбилась в данный вид спорта и занималась у наставника еще более семи лет. Получив необходимую базу знаний и навыков, Адилханова продолжила свой путь в большом спорте. Несмотря на юный возраст, гимнастка смогла покорить немало вершин. Она является абсолютной чемпионкой Казахстана и Азии.

Спортсменка завоевала квоту на прошедшем в Ташкенте чемпионате Азии. В рамках континентального первенства в индивидуальных соревнованиях разыгрывалась только одна путевка, которую получала победительница многоборья.

Кристина Овчинникова, легкая атлетика

Алматинская легкоатлетка родилась 21 марта 2001 года. Спортсменка будет защищать честь страны в прыжках в высоту.

Кристина начала заниматься легкой атлетикой в 11 лет. В спорт пришла по наставлению своей школьной преподавательницы по физической культуре, которая также посоветовала Кристине первых тренеров, под руководством которых спортсменка занимается по сей день. Девушка попробовала себя в нескольких видах спорта, но больше всего в душу запала легкая атлетика. Первым своим успехом Овчинникова считает победу на чемпионате страны в своей возрастной категории в 2016 году.

Ее личный рекорд составил 1 метр 96 сантиметров. Так как данный результат является нормативом на завоевание лицензии, он сделал спортсменку обладательницей путевки на главный старт этого лета в Токио.

Надежда Рябец, бокс

Надежда родилась 14 сентября 2000 года в Костанайской области.

В бокс девушку привел отец. Надежда родом из небольшой деревни. Увидев объявление в газете о наборе девушек в секцию бокса, девушка решила занять своё свободное от школы время и записалась на первую тренировку. Так, по словам Рябец ее затянуло в спорт и она боксирует уже более 10 лет. Это отразилось и на выборе профессии, Надежда - студентка факультета физической культуры и спорта в Костанайском педагогическом университете.

Стоит отметить, что Надежда Рябец - единственная казахстанка, имеющая лицензию на Олимпиаду Токио-2020 по женскому боксу.

Диана Назарова, плавание

Представительница команды Казахстана по плаванию родилась 2 июня 2000 года в Актюбинской области.

В спорте девушка с семи лет. В бассейн ее привели родители, чтобы она научилась плавать. Но данный вид спорта пришелся по вкусу Диане и она осталась заниматься профессионально. Спортсменка отмечает, что вначале очень боялась воды и только благодаря первому тренеру Ирине Евгеньевне Модиной смогла перебороть страх.

Своим первым успехом спортсменка считает бронзовую медаль на дистанции 25 метров на спине. Именно эта награда вдохновила девушку продолжать путь в спорте.

Диана Назарова выступит в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Софья Берульцева, каратэ

Казахстанская каратистка родилась 6 ноября 2000 года в городе Шымкенте.

В спорт Софья пришла в шестилетнем возрасте. Девушку заинтересовала школьная секция каратэ и она стала уговаривать родителей отдать ее в этот вид спорта. Получив одобрение родителей под предлогом пользы спорта для здоровья, Берульцева стала посещать тренировки. И таким образом занимается каратэ уже 14 лет.

Каратистка завоевала лицензию по результатам континентального распределения, как лучший спортсмен в своём весе и континенте.