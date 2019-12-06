-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:50
-
вчера 17:41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ТОП-5 вопросов и ответов о пособии многодетным в новом формате
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ТОП-5 вопросов и ответов о пособии многодетным в новом формате разместил на своей странице в Facebook вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Нариман Мукушев, передает МИА «Казинформ».
1. Кто может претендовать на пособие?
Многодетные семьи, в которых 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.
2. Будет ли зависеть размер пособия от дохода семьи?
Нет, не будет. Размеры госпособия будут дифференцированы. Семьи с 4 детьми будут получать 42 496 тенге; с 5 детьми – 53 127 тенге; с 6 детьми – 63 757 тенге; с 7 и более детьми – 74 388 тенге.
3. Когда начнется выплата пособия в новом формате?
С 1 января 2020 года.
4. Ограничен ли срок подачи документов для назначения нового госпособия многодетным семьям?
Нет, не ограничен. Информация, распространенная в мессенджерах, о том, что документы необходимо сдать в кратчайшие сроки, не соответствует действительности.
5. Как будет назначаться пособие семьям, которые в настоящее время являются получателями специального госпособия как многодетная семья (назначено до 2018 года)?
Переход на новое пособие будет осуществлен автоматически с учетом рождения в их семьях пятого и более детей, без их обращения в ЦОН.
- 30 экономических документов на $2,4 млрд подписаны в рамках визита Президента РК в Германию
- Казахстан и Германия договорились сотрудничать по разработке низкоуглеродной экономической стратегии
- Государство выполнит взятые на себя обязательства перед фермерами – Даурен Абаев
- Казахстану не выгоден конфликт России и Украины – Даурен Абаев
- Количество аварий за шесть лет сократилось на треть – Даурен Абаев
- Свыше 10 тысяч семей получают АСП в Костанайской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана