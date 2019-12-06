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ТОП-5 вопросов и ответов о пособии многодетным в новом формате

6 Декабря 2019 03:00
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ТОП-5 вопросов и ответов о пособии многодетным в новом формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ТОП-5 вопросов и ответов о пособии многодетным в новом формате разместил на своей странице в Facebook вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Нариман Мукушев, передает МИА «Казинформ».

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1. Кто может претендовать на пособие?

Многодетные семьи, в которых 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

2. Будет ли зависеть размер пособия от дохода семьи?

Нет, не будет. Размеры госпособия будут дифференцированы. Семьи с 4 детьми будут получать 42 496 тенге; с 5 детьми – 53 127 тенге; с 6 детьми – 63 757 тенге; с 7 и более детьми – 74 388 тенге.

3. Когда начнется выплата пособия в новом формате?

С 1 января 2020 года.

4. Ограничен ли срок подачи документов для назначения нового госпособия многодетным семьям?

Нет, не ограничен. Информация, распространенная в мессенджерах, о том, что документы необходимо сдать в кратчайшие сроки, не соответствует действительности.

5. Как будет назначаться пособие семьям, которые в настоящее время являются получателями специального госпособия как многодетная семья (назначено до 2018 года)?

Переход на новое пособие будет осуществлен автоматически с учетом рождения в их семьях пятого и более детей, без их обращения в ЦОН.

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Ключевые слова: Правительство РК, Социальная поддержка, Минтруда РК,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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