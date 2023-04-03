TOP-5 спортивных секций в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта составило рейтинг спортивных секций с наибольшим числом участников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

5 место – Настольный теннис. Это один из видов спорта, доступный всем вне зависимости от возраста и физической подготовки. Сегодня в стране работают около 8 тысяч секций настольного тенниса. Занимаются этим видом спорта более 242 тысяч человек.

4 место – Легкая атлетика. Вид спорта, история которого началась еще в древние времена, пользуется популярностью по сей день. Легкой атлетикой в Казахстане занимаются около 384 тысячи человек, а общее число секций – 7380.

3 место – Баскетбол. Командные виды спорта очень популярны в нашей стране. Например, порядка 562 тысяч человек в Казахстане занимаются баскетболом. Свои навыки они совершенствуют в 11738 секциях.

2 место– Волейбол. Ставшим для многих из нас любимым еще со школьной скамьи спортом занимаются в нашей стране 766 тысяч человек. Во всех регионах Казахстана функционируют около 16 тысяч секций для детей и взрослых.

1 место – футбол. Лидирует в стране по числу вовлеченных людей футбол. В футбол у нас играют порядка 1 млн 63 тысячи человек. Среди них есть парни и девушки, занимающиеся футболом профессионально. Воспитанием и тренировкой будущих футбольных звезд заняты около 17 тысяч секций.

Очень популярным у наших спортивных болельщиков боксом в Казахстане занимаются около 126 тысяч человек, а дзюдо – 133 тысячи человек. Вольной борьбой занимаются 116 тысяч спортсменов.