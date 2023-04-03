РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:30, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    TOP-5 спортивных секций в Казахстане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта составило рейтинг спортивных секций с наибольшим числом участников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    5 место – Настольный теннис. Это один из видов спорта, доступный всем вне зависимости от возраста и физической подготовки. Сегодня в стране работают около 8 тысяч секций настольного тенниса. Занимаются этим видом спорта более 242 тысяч человек.

    4 место – Легкая атлетика. Вид спорта, история которого началась еще в древние времена, пользуется популярностью по сей день. Легкой атлетикой в Казахстане занимаются около 384 тысячи человек, а общее число секций – 7380.

    3 место – Баскетбол. Командные виды спорта очень популярны в нашей стране. Например, порядка 562 тысяч человек в Казахстане занимаются баскетболом. Свои навыки они совершенствуют в 11738 секциях.

    2 место– Волейбол. Ставшим для многих из нас любимым еще со школьной скамьи спортом занимаются в нашей стране 766 тысяч человек. Во всех регионах Казахстана функционируют около 16 тысяч секций для детей и взрослых.

    1 место – футбол. Лидирует в стране по числу вовлеченных людей футбол. В футбол у нас играют порядка 1 млн 63 тысячи человек. Среди них есть парни и девушки, занимающиеся футболом профессионально. Воспитанием и тренировкой будущих футбольных звезд заняты около 17 тысяч секций.

    Очень популярным у наших спортивных болельщиков боксом в Казахстане занимаются около 126 тысяч человек, а дзюдо – 133 тысячи человек. Вольной борьбой занимаются 116 тысяч спортсменов.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!