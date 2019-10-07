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Топ-5 самых востребованных справок назвали в «Правительстве для граждан»

7 Октября 2019 19:18
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Топ-5 самых востребованных справок назвали в «Правительстве для граждан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева на своей странице в Facebook опубликовала топ-5 самых востребованных через ЦОНы справок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

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Ими оказались адресная справка, справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, информация о поступлении и движении средств вкладчика ЕНПФ и справка о наличии либо отсутствии судимости.

По словам А. Балташевой, так называемый «рейтинг справок» был выявлен в результате проведенного анализа. Так, за 8 месяцев текущего года казахстанцы запросили в ЦОНах 4,5 млн адресных справок, почти миллион справок об отсутствии (наличии) недвижимости и более 700 тыс. о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

«И это только те справки, которые казахстанцы получили через ЦОН, не учитывая самостоятельно полученных справок через портал egov.kz и Telegram-бот госуслуг», - добавила она.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев выступил с инициативой об упразднении адресной справки. В результате, с 1 ноября в Казахстане упразднят выдачу адресной справки как услуги, т.е. теперь проверить место своей регистрации граждане смогут только в личном кабинете на портале электронного правительства egov.kz.

Кроме того, госкорпорация «Правительство для граждан» вынесла вопрос об исключении еще 28 справок из реестра госуслуг на рассмотрение межведомственной комиссии.

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Ключевые слова: Другие государственные органы, Цифровой Казахстан, Общество,
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